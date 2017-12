Rosa Bartra no interfirió en allanamiento fiscal, dice el Apra

Javier Velásquez considera que debe seguir en comisión Lava Jato

El congresista del Apra, Javier Velásquez Quesquén, consideró hoy que la presidenta de la comisión Lava Jato, Rosa Bartra, no interfirió en el allanamiento de la Fiscalía a dos locales partidarios de Fuerza Popular, y estimó que la legisladora debe seguir en dicho cargo.

Para Velásquez, sería “un grave error” pretender pedir su cambio, al señalar que la parlamentaria está conduciendo la comisión Lava Jato con “seriedad y sobriedad”.

Tras rechazar que Bartra haya roto la imparcialidad, adujo que está mal creer que haya interferido en la diligencia del fiscal José Pérez en dos locales de Fuerza Popular.

“El fiscal no se ha quejado, no hemos visto que se haya dicho usted no allana o usted no se lleva documentos”, sostuvo el parlamentario, quien, a su juicio, la diligencia fue solo “accidentada”.

De otro lado, argumentó que el expresidente Alan García respondió “categóricamente” a las preguntas que le formularon durante su presentación ante la comisión Lava Jato en la víspera.

Asimismo, coincidió con García Pérez respecto a que el término AG que figura en la agenda del empresario brasileño Marcelo Odebrecht no se refiere a las iniciales del exmandatario.

Afirmó, además, que García ha respondido como ningún expresidente a cuanta comisión fue invitado, así como al Ministerio Público.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...