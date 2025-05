Referendo en Uruguay: Pepe Mujica volvió a hablar en un acto público después de dos años para apoyar el SI

Contexto de NODAL:

El domingo 27 de marzo se realizará en Uruguay un referéndum para decidir sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada por el parlamento en julio de 2020. El proyecto contempla 475 artículos que incluyen la flexibilización de la legítima defensa policial y la regulación del derecho a huelga. Las personas que estén de acuerdo con derogar los artículos deben votar “SÍ”, quienes quieran mantenerlos votan “NO”. Ganará la consigna que obtenga el 50%+1 voto del total de votos válidos. El voto en blanco será considerado como voto por el “NO”.

Mujica mostró preocupación por el clima “no de discrepancia, sino de ofensa cuasi permanente”

El expresidente José Mujica no había hablado en actos públicos desde el comienzo de la pandemia de covid-19, en marzo de 2020, y en la noche del jueves retornó: lo hizo en Pueblo Centenario, Durazno, en un acto por el Sí a la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) en el referéndum del 27 de marzo.

Mujica habló por poco más de 30 minutos sentado en el escenario, por el que también pasaron la diputada por Tacuarembó Zulimar Ferreira, la exvicepresidenta Lucía Topolansky y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. En ningún momento mencionó a la LUC, ni a la derogación o mantenimiento de sus artículos, ni al gobierno de Luis Lacalle Pou.

El expresidente dijo que decidió asistir al acto por tres razones. En primer lugar, “agradecerles a los militantes anónimos”, a los que señaló como motores de los cambios sociales. El año pasado, poco después de que se entregaran las firmas contra la LUC, Mujica había propuesto crear el Día del Militante para homenajear a “hombres y mujeres que gastan tiempo y energía tras el sueño de objetivos superiores”.

En segundo término, Mujica dijo que está “hondamente preocupado” porque en Uruguay “se ha ido construyendo un clima no de discrepancia, sino de ofensa cuasi permanente”. “Yo no quiero ver a Uruguay como Argentina, dividida en dos polos […], no quiero considerar enemigos a mis adversarios políticos”, agregó. “Nos precisamos todos, porque somos cuatro gatos locos en este país, porque este país sale entre todos o no sale”, concluyó, antes de pedir a la militancia: “No se calienten, no respondan a la ofensa con ofensa, porque eso es veneno en el largo plazo”.

El tercer motivo por el cual Mujica concurrió a Pueblo Centenario, donde se está construyendo la segunda planta de UPM, fue al que dedicó más tiempo en su discurso: su preocupación por el desarrollo del interior del país. En la época actual “empieza a ser cada vez más importante el conocimiento y la propiedad del conocimiento”, por lo cual “el futuro del país depende de la calidad intelectual” que se tenga “como pueblo”, opinó. “Necesitamos una fortuna para meter en la cabeza de nuestros nietos; de lo contrario, están condenados a ser lavadores de piso del mundo rico”, consideró, para luego agregar que “en Uruguay hay capital”, pero no “capacidad de gestión y coraje”.

A continuación, Mujica dijo que esa inversión debe realizarse en el interior, y criticó: “Llevo 50 años escuchando discursos de descentralización, pero si no descentralizás la teca y el conocimiento, no descentralizás un carajo”. “Necesitamos cambio de rumbo, hay que mirar al país del puerto para adentro”, concluyó.

La coalición de gobierno cerró la campaña por el No en Montevideo y llamó a conquistar a los indecisos

Los cinco partidos que integran la coalición de gobierno realizaron un acto en Montevideo, para dar cierre en la capital a la campaña en defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y por el voto de la papeleta celeste el próximo 27 de marzo.

El acto se celebró ayer en la Plaza La Bandera, frente a la terminal de Tres Cruces. La lista de oradores estaba conformada por un representante de cada partido de la coalición. En el escenario estuvieron presentes el diputado Iván Posada (Partido Independiente), el diputado Daniel Peña (Partido de la Gente), el senador Guido Manini Ríos (líder de Cabildo Abierto), el ministro de Ambiente, Adrián Peña (Partido Colorado) y Beatriz Argimón (vicepresidenta de la República, y representante del Partido Nacional).

Antes de comenzar los oradores, Matilde Antía (Partido Nacional), alcaldesa del municipio CH zona dónde se realizaba el acto, les dio la bienvenida. Posteriormente, un grupo de jóvenes -uno en representación de cada colectividad-, leyó una proclama presentada por todos los partidos, en la que se expresan a favor de los 135 artículos de la LUC. Ahí se expusieron ventajas de la ley, como así también el alcance de determinados beneficios que presenta desde que fue promulgada desde julio del año 2020.

Posada: «Contra la coalición»

El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, recordó que en octubre y noviembre de 2019, los uruguayos asistieron a las urnas para elegir una nueva composición en la República. Tras la aprobación de la LUC, señaló que fue la Federación de Funcionarios de ANCAP (Fancap) que comenzaron a promover un referéndum contra la ley. para Posada esto era «una estrategia de organización y movilización contra el gobierno y contra este modelo de coalición”. Cuestionó que desde ese sindicato, se anunció que se buscaba promover una confrontación ideológica con el gobierno. “Acá los 135 artículos son una excusa para buscar una instancia de confrontación y de cuestionar al gobierno”, dijo Posada.

Agregó que “cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, de aquí al 27 de marzo, de convencer a la mayoría de nuestros conciudadanos» para votar No y “les digamos que acá hay un gobierno para llevar adelante un programa de transformaciones políticas e imprescindibles para la vida del país”.

“En medio de todas estas circunstancias, pienso que todos nosotros, vamos el 27 de marzo a reafirmar las bases mismas de nuestra democracia. Para eso estamos convocados”, concluyó el legislador.

Daniel Peña

El presidente del Partido de la Gente, que habló en segundo lugar, destacó la unidad y fortaleza de todos los partidos que integran la coalición, y que todas las agrupaciones están trabajando por y para el gobierno nacional. “Este celeste por el que trabajamos y que nos da identidad. Y en este tiempo nos quieren cambiar esa identidad”, dijo Peña.

Agregó, sin mencionar al Frente Amplio, que “durante 15 años y con mayorías absolutas en las cámaras, dejaron desocupación, mayor inseguridad y menos opción de futuro. Y por eso este gobierno vino a defender la democracia, la libertad y obviamente que defendemos nuestra identidad nacional mediante la LUC. Esta ley defiende el trabajo y la libertad financiera”.

Destacó la libertad responsable, “esa que tanto nos enorgullece”, y agregó que “estamos a unos días del referéndum. De aquí en adelante les pido, en cada barrio, cada casa y cada familia, tener fuerza para que, de aquí en adelante, no el día 27 sino el día después, tener entre todos esa unidad nacional para seguir siendo el mejor país del mundo. Fuerza la celeste y fuerza Uruguay”, cerró el diputado.

Manini Ríos: «No se dejen utilizar»

El de Cabildo Abierto, pidió “que este entusiasmo en clave de coalición perdure para bien del país”. Manini Ríos recordó que en octubre y noviembre del 2019, “el pueblo uruguayo votó por un cambio a los problemas estructurales, y al partido que llevaba 15 años en el gobierno y no encontraba las soluciones”. Señaló también los partidos que integran la coalición republicana se comprometieron con un documento por escrito hace más de 2 años a buscar las soluciones a esos problemas, en el programa “Compromiso por el país”.

Afirmó que meses después , “en algo poco común se hizo pública la ley que recogía los principales lineamientos para encontrar solución a esos problemas. Se publicó en la prensa y la conoció el pueblo entero”. Con unos meses de retraso se votó en el Parlamento, producto de la pandemia por Covid-19. “Se trató seriamente, y se recibió a todas las delegaciones que había que recibir. Y se votó. Los representantes del pueblo votaron una ley para contemplar soluciones a esos problemas”, dijo Manini.

“¿Que alternativa ofrecen a esa ley los que hoy la quieren derogar?, ¿Qué alternativa le ofrecen al pueblo uruguayo que se votó y cambió en el año 2019?. Volver atrás, a antes del 1º de marzo del 2020, como si nada hubiera ocurrido, y paralizar nuevamente a la educación pública. Dejarla como viene estando desde hace años en ese tobogán sin fin que cada vez nos deja más lejos del mundo entero. Volver a atarle las manos a la Policía Nacional y a la Justicia para enfrentar a un delito cada vez más pesado y virulento”, expresó el legislador.

Afirmó que “quienes quieren derogar esta ley la miran desde el punto de vista del delincuente. Nosotros la miramos desde el punto de vista de la mayoría de los uruguayos. De los uruguayos honestos. Los uruguayos que no se pueden pagar una seguridad privada, que no se pueden enrejar ni pagar costosas alarmas. Los que dependen de la eficacia del instituto policial, y de una Justicia acorde a los tiempos que vivimos. La inmensa mayoría de los uruguayos necesita que esta ley quede vigente. También los frenteamplistas. Todos los uruguayos necesitan la vigencia de esta ley”.

Manini Ríos dijo «tenemos que hacerles entender a todos los uruguayos, y también a los frenteamplistas, que no se dejen utilizar con fines políticos, votando en contra de su interés personal. El interés de la gente está con esta ley. El 27 de marzo están en juego más que 135 artículos de una ley. Está en juego la concepción de un país. Está en juego continuar la marcha, continuar este derrotero para enderezar lo que torcieron durante tantos años, o volver atrás, volver al punto de partida, y seguir paralizados, esterilizados en discusiones que no conducen a nada. Eso está en juego el 27 de marzo».

«Nosotros tenemos la obligación de hablarles a todos aquellos que hoy creen que votando el SI van a lograr algo para asegurar libertades. Por el contrario, se van a atar, y el mundo va a quedar más lejos. El 27 de marzo defendemos la libertad, aseguramos nuestros derechos y votamos celeste”, finalizó diciendo el líder de Cabildo Abierto.

Peña: «La coalición se unió más»

El Ministro de Ambiente, Adrian Peña, fue quién habló en representación del Partido Colorado. El dirigente destacó que la campaña del Si «logró de manera inequívoca unir mucho más a la coalición republicana». Peña dijo que todo lo que está aconteciendo se inició en octubre de 2019, con el triunfo de la coalición, cuando la ciudadanía «decidió cambiar» y «la primera expresión política de ese cambio fue esta ley». Agregó que «es una ley de toda la coalición y no sólo del Partido Nacional. «Uruguay decidió cambiar y en esta ley están reflejados todos los compromisos de campaña y acciones que no pudimos concretar cuando eramos oposición». El ministro sostuvo que se apoya la inclusión financiera «pero no de manera obligatoria» y que en materia de seguridad «era necesario tomar medidas porque teníamos un incendio». Con la LUC «se respaldó a la policía» y «los números que hoy tenemos, muestran como hemos mejorado en materia de seguridad».

Acotó que «esta ley le da marco a las transformaciones educativas, para dar oportunidad de igualdad». Finalizó diciendo que es necesario salir a hablar con los indecisos, porque «para seguir hay que pasar la prueba del 27 de marzo» y «no nos van a robar el derecho a gobernar».

Argimón: «mentir también es violencia»

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón cerró el acto en representación del Partido Nacional. En su discurso agradeció la presencia de indecisos que fueron a escuchar una de las posiciones hacia el próximo 27 de marzo. Argimón dijo que recordaba que el tema de la inseguridad en 2019 se veía reflejado en las recorridas junto al ahora presidente Lacalle Pou, Y «era un problema de angustia nacional a lo largo y ancho del país». Y agregó: «A quienes no paran de confrontar a la policía les decimos que los artículos de la LUC se van a mantener, porque vamos a preservar a quienes nos cuidan». Destacó que la ley lleva 20 meses de vigencia y más de la mitad fue votada por todos los partidos. La LUC «ha demostrado que es eficaz para el descenso de los delitos y eso parece no gustarles» acotó.

Sostuvo que «en estos meses hemos escuchado cualquier cosa. Hablan del gatillo fácil, de privatizar la enseñanza, están diciendo que si no tienes la cédula vas preso, dicen que si optas por el mecanismo de alquilar sin garantía te pueden echar al otro día. Y mentir también es violencia, mucho más cuando se miente a la ciudadanía que se acerca a recibir información veras de lo que pasa».

También hizo referencia al artículo que habla sobre el tema ocupaciones, indicando al respecto: «dicen que es una ley que no respeta a los trabajadores. Respeta a todos los trabajadores, a los que quieren hacer huelga y a los que quieren entrar a trabajar». Y al hacer referencia a la redención de pena para quienes cometen ciertos delitos aseguro, «a mi no me importa si un violador estudia o trabaja en la cárcel, que cumpla toda la pena».

Sobre el final de su discursos sostuvo que el contenido de la LUC lo fue construyendo la ciudadanía y se redactó en base a los reclamos que se escuchaban. Para Argimón «en el fondo no son estos 135 lo que se quiere derogar. Quieren poner obstáculos al gobierno democrático». «Venimos a pedirles que colaboren con nosotros y nos ayuden con la verdad. El 27 le estamos diciendo que No a quienes no quienes no quieren que siga un gobierno que bajó la pobreza, la pobreza infantil, el desempleo, el seguro de paro. Tenemos el esfuerzo y la fuerza intacta, y lo que prometimos lo vamos a cumplir porque la fuerza nos viene de ustedes» finalizó diciendo.

Fuente: Agencia Nodal | La República | La Diaria