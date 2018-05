Pasando de la palabra a la acción el Ejecutivo publicó un decreto de urgencia cuya finalidad es reducir el gasto público hasta en 969 millones 162,868 soles. Entre las reducciones figuran los gastos de pasajes y publicidad, seminarios, talleres y servicios de imagen, así como el uso adecuado de vehículos oficiales. La reducción del gasto corriente, según el Premier, servirá para impulsar la inversión pública reactivando proyectos de infraestructura paralizados por un escándalo de corrupción de Odebrecht.

El próximo paso serán las exoneraciones tributarias. Sobre este tema el jefe del Gabinete ministerial aseguró que ya se ha iniciado una revisión de las exoneraciones tributarias. En ese sentido Villanueva dijo que el Gobierno pierde 16 mil millones de soles cada año debido a exoneraciones de impuestos para ciertas regiones o sectores que podrían no beneficiar a la población. Aclaró que el Gobierno no planea elevar “significativamente” las tasas de impuestos para ayudar a reducir el deterioro en el gasto fiscal.

Antes los empresarios dedicados a los sectores de la pesca, minería, o manufactura, habían sostenido que la aplicación de reducciones o exoneraciones tributarias permitiría atraer inversiones y reactivar la economía. Ante esto, el ministro de Economía, David Tuesta, sostuvo que “es una falacia estar hablando que con exoneraciones vamos a convertirnos en un emporio”.

Estas medidas correctivas en la economía han causado preocupación en algunas centrales de trabajadores. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), por ejemplo, ha pedido que no se vean afectados los trabajadores. Hay que estar atentos porque los empresarios pueden usar cualquier pretexto para despedir a sus trabajadores, dijeron.

Lo que si no resulta difícil predecir es que en el corto plazo será complicado crear nuevos empleos. Sobre todo porque el gobierno acaba de oficializar el salario minino a 930 soles., pese a la opinión en contrario de los empresarios.

Si a esto sumamos que, según el INEI, la tasa de desempleo, entre marzo y mayo del 2017, se había ubicado en el nivel más bajo de los últimos cuatro meses, presentando una tendencia descendente y que a consecuencia de esta situación más de 340 mil personas se encuentren buscando trabajo en Lima Metropolitana, veremos que el panorama no es muy alentador para los jóvenes que desean incorporarse al mercado laboral.

Pero eso no es todo. Jorge Estrella, gerente de estudios económicos del Banco Central de Reserva (BCRP), reclamó una mayor flexibilidad laboral. Durante su intervención en el III Foro Económico organizado por Thomson Reuters, Estrella dijo que “Uno no puede pedir a una empresa que contrate a una persona de manera permanente si después no va a poder despedirla”. Por si alguien le quedó alguna duda, agregó que una reforma debe “facilitar el ingreso al mercado laboral pero también facilitar la salida”.

Sobre exoneraciones y exoneraciones…

Un sector que se beneficia con las exoneraciones tributarias son las empresas mineras que, aunque usted no lo crea, reciben más por devolución de impuestos que los tributos que pagan. En el 2016 la Sunat desembolsó a las empresas mineras S/ 5,889 millones por concepto de devoluciones de IGV, mientras los aportes de ese sector al Estado apenas llegaron a S/ 1,944 millones. Esta tendencia continúa.

Otros de los sectores que se benefician con las exoneraciones tributarias son las universidades privadas que no pagan el impuesto a la renta. Además algunas universidades supuestamente sin fines de lucro, se comportan como si fueran sociedades anónimas. Es decir reparten utilidades a sus asociados o al dueño visible para terceros. Pese a que una de las características de una Asociación sin Fines de Lucro está relacionada con la imposibilidad de distribuir utilidades.

Las universidades privadas tampoco están obligadas a que reinviertan sus utilidades.

Estas extrañas exoneraciones han dado paso a la aparición de nuevos millonarios en el Perú. Y mientras esto sucede, en el 2017 la tasa de pobreza aumentó por primera vez en 16 años dejando a muchos peruanos más pobres.

Pobres y sin empleo. Así estamos.

