Quedan tres funciones de la corta temporada el Espectáculo Teatral Novecento

Luego de las exitosas presentaciones, con lleno total, en el Auditorio ICPNA Miraflores IDEA ORIGINAL continúa presentando el espectáculo teatral denominado NOVECENTO, La leyenda del pianista en el océano. Bajo la dramaturgia del italiano Alessandro Baricco y la dirección de Felien De Smedt, el montaje va los días miércoles de mayo a las 8:00 pm en el Centro Cultural Ricardo Palma.

NOVECENTO, La leyenda del pianista en el océano nos remonta al año 1900, la época de las grandes migraciones de Europa hacia América. En el Virginian, un gran barco a vapor, el marinero Danny Boodman encontrará un bebé abandonado en una caja en el salón de baile de primera clase. Lo habían dejado encima del piano. Danny lo adopta y lo llama Danny Boodman TD Lemon Novecento. Tim Tooney -su mejor amigo- nos cuenta la historia de Novecento, el hombre que nunca tocó tierra firme. En este gran barco, lleno de pasajeros efímeros, el piano se vuelve su único compañero fiel y, después de algunos años, Novecento se convertirá en una verdadera leyenda, el mejor pianista en el mundo.

NOVECENTO, La leyenda del pianista en el océano es un pequeño libro que escribió el autor italiano Alessandro Baricco en 1994. Lo escribió “para un actor y un director”, pero que no sabe “si esto es suficiente para decir que he escrito un texto teatral”. Y es que el libro puede ser percibido de las dos formas: como un monólogo teatral o bien como una novela breve narrada en primera persona. El dramaturgo nos ofrece una historia llena de momentos graciosos, filosóficos y sensibles. Si bien en el texto original la música del piano está presente a través de una grabación, esta propuesta propone la presencia física del pianista con una música compuesta especialmente para la obra. Este trabajo recae en la participación continua de Louis Lederlé y del actor Jorge Armas en escena, ambos reconocidos en sus respectivas ramas, que nos garantizará un espectáculo con una alta calidad artística. La dirección minimalista y sensible de la directora redondea una historia cargada de magia y de nostalgia marinera.

ALESSANDRO BARICCO (Italia, 1958) es novelista, dramaturgo y periodista italiano. Tras licenciarse en Filosofía y estudiar Piano, sus primeros escritos fueron ensayos de crítica musical centrándose en la relación entre la música y la modernidad. Colaboró como crítico musical en diferentes publicaciones y programas televisivos. Ha escrito y dirigido varias obras de teatro. En 1994 escribió Novecento especialmente para el actor Eugenio Allegri y el director Gabriele Vacis.

FELIEN DE SMEDT (Bélgica, 1985) Magíster en Filología, actriz y directora de teatro. Radica en el Perú desde el año 2010. Es egresada del programa de actuación del Centro de Formación Teatral Aranwa. Trabajó como asistenta de dirección en las obras Eclipsadas (Teatro A.A.A) y Crímenes del Corazón (ICPNA Miraflores). Su ópera prima como directora fue la obra Un Chico de Bosnia (Teatro Ricardo Blume y Teatro Ricardo Palma). Antes de vivir en Perú, estudió actuación en la Academia Omer Van Puyvelde en Gante (Bélgica) y fue miembro del grupo de teatro Krakeel (Merelbeke, Bélgica).

IDEA ORIGINAL (Lima, 2017) es una productora de teatro independiente que busca contribuir a la profesionalización y difusión de las artes escénicas en el país, la revalorización del rol de las artes escénicas en nuestra sociedad a través de propuestas entretenidas para el consumidor actual y a la vez, con temáticas ricas en contenido cultural y social. Además, pretenden ser gestores de proyectos originales y novedosos que permitan atraer nuevos públicos y que al mismo tiempo permita ser una plataforma que capte y busque desarrollar talento joven de todas las ramas profesionales de nuestro medio.

Como espectáculo teatral, NOVECENTO ha sido representado en diversas oportunidades, destacando su presentación en México, España y Argentina con éxito. La historia fue llevada al cine en 1998, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por el actor británico Tim Roth. Los invitamos a disfrutar de este diálogo intenso entre los dos personajes – Novecento y su mejor amigo –como la relación fascinante entre la palabra y la música.

NOVECENTO, La leyenda del pianista en el océano

Escrita por Alessandro Baricco y dirigida por Felien De Smedt

Miércoles de mayo a las 8:00 pm.

TEMPORADA: hasta el 30 de mayo, miércoles a las 8:00 p.m.

DRAMATURGIA: Alessandro Baricco

DIRECCIÓN: Felien De Smedt

ACTÚA: Jorge Armas

PIANO: Louis Lederlé

LUGAR: Centro Cultural Ricardo Palma

DIRECCIÓN: Av Larco 770, Miraflores

Entrada General: S/.35.00 nuevos soles

Estudiantes y jubilados: S/.25.00 nuevos soles

Entradas a la venta en Atrápalo y en la boletería del teatro una hora antes de función.

