Pro Ecuador ofrece oportunidades de negocio a empresarios peruanos en Expo Plast

Pro Ecuador a través de sus 6 empresas representantes busca afianzar lazos comerciales con Perú en la industria plástica

El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Ecuador, PRO ECUADOR, participó por primera vez de la Feria Expo Plast, evento que tiene como objetivo ser una puerta de ingreso a la industria del plástico y sectores afines de nuestro país, que hoy se presenta como una de las economías de mayor evolución en Latinoamérica.

La feria contó con la participación de 6 empresas representantes del sector de plásticos del Ecuador, las cuales mostraron una amplia gama de productos plásticos como: cómodas, portavajillas, mesas, sillas, envases, cajoneras, cubiertos, gavetas, reposteros, organizadores, techos de policarbonato, piezas plásticas y demás productos de polietileno y polipropileno en alta densidad.

Dentro de las empresas participantes se encontraron: Comexcplast, Consuplast, GolderieTrading, Plaspasa, Prodimexito y Texticom, quienes formarán parte de las más de 300 empresas entre nacionales y extranjeras que exhibirán sus productos en dicho encuentro.

“La participación de Pro Ecuadores muy importante ya que nos permite dar a conocer la oferta exportable en el sector de plásticos en Perú e introducir productos de calidad a precios competitivos” aseguró Roberto Rosero, Jefe de la Oficina Comercial de Pro Ecuador en Perú.

En ese sentido, afirmó que ya se encontraban cerrando algunas negociaciones y que planean seguir en ese camino, ya que el evento contempló la visita de más de 20,000 personas.

Ecuador es un país con una interesante oferta de productos con alto valor diferenciado y ventajas competitivas a nivel internacional. Es así, que actualmente Perú es uno de sus principales socios comerciales.

El año pasado las exportaciones no petroleras con destino Perú representaron más de US$ 307,000 mientras que las importaciones desde Perú sumaron alrededor de US$ 775,000.

“En el 2017 las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia Perú aumentaron en un 16 % en comparación con el 2016. Este año esperamos seguir creciendo a ese ritmo”, manifestó Roberto Rosero.

Asimismo, comentó que los productos más exportados fueron los tableros de maderas, productos para uso acuícola y cocinas de combustible gaseoso, los cuales representan una participación del 10.93 %, 9.50 % y 9.04 %, respectivamente.

Me gusta: Me gusta Cargando...