Presidente del Congreso: «Comunicación entre poderes del Estado es lo que corresponde»

El presidente del Congreso, José Williams Zapata, afirmó hoy que la comunicación entre los poderes del Estado como el Legislativo y el Ejecutivo es lo que corresponde.

Ello luego de anunciar que enviará una invitación al Jefe del Estado, Pedro Castillo, para que pueda visitar al Parlamento.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en una ceremonia de homenaje a los integrantes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), indicó que conoció de la invitación del presidente Castillo por los medios de comunicación pues aún no acudió a su despacho.

«La comunicación entre los poderes es lo que corresponde, pienso que es muy importante el respeto que debe haber entre poder y poder, habiendo la invitación (efectuada por el Mandatario) yo le cursaré una para que pueda visitar el Congreso», manifestó.

Williams Zapata agregó que las reuniones entre las autoridades con responsabilidad de dirigir al país «tienen que darse», pero es importante esperar los momentos oportunos.

«Si es el caso (de una invitación formal) tenemos que invitarlos (al Ejecutivo) al Congreso para poder conversar con un grupo que venga y nosotros los congresistas que tengamos que estar ahí», aseguró.

Colchado

En otro momento se mostró a favor de que la Comisión de Defensa invite al ministro del Interior, Willy Huerta, con la finalidad de que pueda explicar el retiro y la reposición del coronel Harvey Colchado en la jefatura de la División de Búsqueda de Personas (Divbus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin).

«Creo que el coronel Colchado es garantía de que la investigación se hará como corresponde, escuché que fue retirado del cargo y me pareció que no estaba bien y espero que haya sido un malentendido, porque esto no es bueno para la Policía Nacional del Perú ni para el Gobierno», señaló.

Por otro lado explicó que uno de sus objetivos al frente del Congreso será levantar la imagen del Legislativo que está actualmente «mellada».

Para ello sostuvo que está conversando con las diversas bancadas a fin de encontrar una solución, con la finalidad de poder entregarle a la población «un Parlamento que tenga credibilidad».

Fuente: Agencia Andina