Pleno no autoriza al presidente Pedro Castillo salir del país

El Pleno del Congreso negó esta tarde, por mayoría, autorizar al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, salir del territorio nacional del 12 al 18 de octubre de 2022 con el fin de efectuar visitas de trabajo en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica, en la Santa Sede y en los Organismos internacionales con sede en Roma.

La decisión obtuvo 54 votos a favor, 55 votos en contra y seis abstenciones. Finalizado el conteo, el parlamentario Alex Paredes Gonzales (BMCN) solicitó una reconsideración del voto, el mismo que fue rechazado con 58 votos en contra, 56 votos a favor y una abstención.

El congresista Jorge Montoya Manrique (RP) consideró que esta situación es similar a la anterior ocasión en que no se le dio permiso al presidente para salir del país. Continúan las seis carpetas de investigación fiscal, informó, y “sigue sin responder” a esas investigaciones. Por ello, enfatizó, no se debe autorizar su salida del país.

Inmediatamente, Pasión Dávila Atanacio (BMCN) señaló que es “lamentable escuchar de un militar con trayectoria, que hoy tenga un espíritu de venganza”, “ojalá no haya firmado un acta de sujeción”, dijo. “También somos peruanos, somos muy andinos, con mucho orgullo. Estamos en un país globalizado, tiene invitación especial, y hay que respetarla”, señaló.

Por su parte, Jorge Marticorena Mendoza (PB) invocó a los señores congresistas a “no dar una imagen de intolerancia, y hasta cierto punto de odio. Hay temas tan álgidos en el país que tengamos” que discutir esto. “Dejemos que el Poder Judicial haga su trabajo, y llegado el momento tomaremos una posición”, expresó.

A su turno, Edwin Martínez Talavera (AP) manifestó que “seguir con esto de que no viaje al presidente no le hace un beneficio al país. Nos guste o no, es el presidente de la República”. “Cuál es la jerarquía”, se preguntó, “de que un presidente tenga que someterse al Congreso para que le den permiso. Generamos cierto resentimiento con esta actitud”.

Finalmente, Eduardo Salhuana Cavides (APP) solicitó que no se personalice el tema en el colega Jorge Montoya. El tema, expuso, es la pertinencia o no del viaje del presidente, y lo que hacemos aquí es cumplir con una constitucional. Necesitamos un presidente que vaya y difunda un mensaje positivo. Lo que debamos evaluar es si se reúne con autoridades venga con nuevas ideas y un nuevo pensamiento para sacar al país adelante.

De acuerdo con el inciso 9 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, es atribución del Congreso de la República autorizar al Presidente de la República autorizar su salida del país.