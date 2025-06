Pleno desestima reforma constitucional de adelanto de elecciones generales y referéndum para Asamblea Constituyente

Con 75 votos a favor, 48 en contra y una abstención, el Pleno del Congreso no aprobó el dictamen, en minoría, de reforma constitucional que proponía el adelanto de elecciones generales al 2023 y el referéndum consultivo de convocatoria a una Asamblea Popular Constituyente.

Según la propuesta, se disponía la convocatoria a elecciones generales 2023 para la elección del presidente, vicepresidentes, congresistas de la República, y parlamentarios Andinos, las que se llevarían a cabo el segundo domingo de julio del 2023. Los congresistas de la República y parlamentarios andinos y culminarían su periodo de representación el 29 de septiembre de 2023.

El actual mandato de la presidencia de la República culminaría su periodo el 30 de septiembre de 2023. Los congresistas de la República y parlamentarios andinos electos para el nuevo período iniciaría sus funciones el 30 de septiembre del 2023 y culminaría el 26 de julio de 2026. El nuevo presidente de la República -según la propuesta- prestaba juramento y asumía el cargo el 1 de octubre del 2023, y culminaba su mandato el 28 de julio del 2026.

A efectos de la implementación de la presente disposición, se exceptuaban los plazos establecidos en los artículos 90, 112 y 10 y 116 de la Constitución. Los plazos establecidos en la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones y en la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, no son aplicables en las elecciones generales 2023. El Congreso de la República, con la asistencia técnica de las entidades del sistema electoral, aprobarían con carácter de urgencia las normas electorales excepcionales aplicables a las elecciones generales de 2023.

Además, indicaba que la elaboración de una nueva Constitución se realiza mediante una Asamblea Constituyente y sería ratificada mediante referéndum. Se dispone la convocatoria a referéndum nacional a realizarse el segundo domingo de julio del 2023, para consultar a la ciudadanía si se aprueba o desaprueba la convocatoria a Asamblea Constituyente. De ser aprobada, la convocatoria se realizará en el plazo máximo de 90 días calendario posteriores a la proclamación de resultados.

El parlamentario Bernardo Quito Sarmiento (PL) expuso el proyecto de ley, en minoría, y a su vez saludó a las bancadas con la que conversó y señaló que hoy el pueblo quiere una respuesta. «El Ejecutivo también tiene una gran responsabilidad y pido la renuncia de la presidenta Dina Baluarte, sin duda, en este hemiciclo político nos toca dar una mejor salida y el contexto es que nos vamos en el menor tiempo posible», sostuvo.

Indicó que ha venido planteando en este espacio la necesidad de que todos se vayan este año 2023, pedido de la calle y encuestas. «Existe consenso en la mayoría de que el próximo Congreso sea hasta el 2026 y no la reelección inmediata. Las elecciones tienen que ser generales, y este período corto que planteamos es darle a ese período el espacio para hacer las reformas y plantear herramientas que necesitamos como país para hacer el cambio», indicó.

DEBATE

Durante el debate, la legisladora Digna Calle Lobatón (PP) se mostró de acuerdo con el dictamen y planteó una cuestión previa para que se vote por separado la cuarta y quinta disposición transitoria; su propuesta no fue aprobada. El legislador Héctor Valer (SP) se mostró en contra de la propuesta y dijo ser inconstitucional porque el pedido a través de un texto sustitutorio vulnera la Constitución.

La legisladora Ruth Luque Ibarra (CD) respaldó la propuesta porque, según dijo, el texto sustitutorio es lo que la población quiere de unas elecciones generales en el tiempo más breve. «Mi bancada también respalda la iniciativa por la propuesta de una nueva Constitución». Su colega Ilich López Ureña (AP) indicó que el país no está de acuerdo con una Asamblea Constituyente. El legislador Flavio Cruz Mamani (PL) señaló que hoy será un día histórico si la propuesta llega a aprobarse.

Jorge Marticorena Mendoza (PB) dijo que no se trata de un cálculo político, sino por el país. «Hoy tenemos la responsabilidad de buscar consenso, y devolver la confianza al pueblo», señaló. Noelia Herrera Medina (RP) se mostró en contra de la propuesta y señaló que es por un interés personal, político e ideológico. La legisladora Rosangella Barbarán Reyes (FP) manifestó que la izquierda no debe dar un paso adelante y se mostró en contra de una Asamblea Constituyente.

El congresista Edwin Martínez Talavera (AP) indicó que no se debe poner condiciones para una nueva elección general. El legislador Guido Bellido Ugarte (PB) afirmó que se debe decir la verdad al pueblo; según argumentó, porque la Constitución del 93 no ha resuelto sus problemas. Su colega Juan Lizarzaburu Lizarzaburu (FP) defendió la Constitución del 93, y dijo que los problemas del país no se arreglan con una nueva Constitución, sino con una buena gestión.

Hernando Guerra-García Campos (FP) expresó que existe poco sustento en la propuesta. «La Asamblea Constituyente es un chantaje de la izquierda», dijo. El legislador Eduardo Salhuana Cavides (APP) sostuvo que se debe hablar al pueblo con la verdad, que una nueva Constitución no trae economía para el país.

Guillermo Bermejo Rojas (PD) aclaró que no se está pidiendo una instalación de una Asamblea Constituyente, sino, una consulta a referéndum. Susel Paredes Piqué (NA) propuso que en el texto se debe explicar sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Waldemar Cerrón Rojas (PL) indicó no tener miedo a una nueva Constitución. Sigrid Bazán Narro (JP) señaló que no hay chantaje con la propuesta y propuso que todos se deben ir en el menor tiempo.

El legislador Carlos Anderson Ramírez (NA) indicó que debería aclararse que es una Asamblea Constituyente. Roberto Chiabra León (APP), dijo que se debe tener el tiempo suficiente para unas nuevas elecciones. Adriana Tudela Gutiérrez, de Avanza País, consideró que una Asamblea Constituyente rompe con el Estado de derecho.

Jorge Montoya Manrique (RP) sostuvo que ya se ha debatido el adelanto de elecciones, y una Asamblea Constituyente, no está en los planes de su bancada. Alejandro Aguinaga Recuenco (FP) rechazó la propuesta porque, según dijo, es un chantaje para llevarnos a una Asamblea Constituyente.

José Cueto Aservi (RP) responsabilizó a los gobernadores y alcaldes que no gastan en sus pueblos y ese dinero es devuelto al tesoro público. El congresista Enrique Wong Pujada (PP) sostuvo que una Asamblea Constituyente sólo es el origen de una dictadura.

De otro lado, el Pleno rechazó una reconsideración a la votación planteada por el congresista Flavio Cruz Mamani (PL). El resultado fue de 78 en contra, 47 a favor y cero abstenciones.