Plantean medidas de prevención y protección a víctimas de acoso

La legisladora Marisa Glave subrayó en la necesidad de regular diversas medidas de prevención y protección a las víctimas de acoso, cuya violencia la sufren en gran parte las mujeres, lo cual puede desencadenar en agresiones mayores.

Es urgente, dijo, plantear una iniciativa de prevención de violencia de género que vincule a todos los sectores y que ahora no se encuentran ni como política pública ni como obligación legal.

“Las mujeres no tenemos mecanismos para prevenir el acoso”, enfatizó la congresista de Nuevo Perú.

La idea y objetivo es que la persona que resulte afectada por la recepción no deseada, ni provocada de mensajes continuos, escritos o verbales de personas desconocidas, o de las que sufran seguimiento o vigilancia, pueda solicitar una orden de restricción que será dispuestas por los Jueces de Paz.

La idea es poner esta posibilidad de manera expresa para que “una persona que sufra acoso pueda pedir una orden de restricción de manera abierta y recibir esta atención por las autoridades pertinentes”.

Estas propuestas las hizo la legisladora en una mesa de trabajo especializada para estudiar medidas contra el acoso.

Asimismo, Glave planteó otras medidas como es la prohibición para que el acosador no pueda acercarse al domicilio, centro de estudios o trabajo, hasta una distancia y tiempo establecido conforme al principio de proporcionalidad.

Además de la prohibición de mensajes escritos, verbales, o imágenes a la persona afectada por cualquier medio y de manera permanente, incluidas las posibilidades del uso de medios que permiten la tecnología y redes sociales.

De igual manera, el acosador no podrá portar armas blancas o de fuego, letales o no letales, por un tiempo determinado, permanente o no permanente.

La legisladora Marisa Glave se refirió también por el caso de Eyvi Ágreda Marchena, quien ayer fue rociada con gasolina y quemada en un bus de transporte público.

Sostuvo que al visitarla en el Hospital Almenara donde recibe atención médica, fue informada por los mismos galenos quienes reconocieron que no está establecido el protocolo para informar a la policía los diarios casos que reciben de mujeres policontusas, como sí de da en casos de menores afectados.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...