Piden establecer consensos para que etiquetado de alimentos sea más comprensible

Para todos los peruanos, exhortó a que los acuerdos a los que se arriben, no alteren las disposiciones de la Ley de Alimentación Saludable

Como parte de la implementación de la Ley de Promoción y Alimentación Saludable, el Viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), doctor Juan Arroyo, exhortó al Congreso de la República, que respetando las disposiciones establecidas en dicha norma aprobada en el año 2013, se arriben a consensos sobre el etiquetado que deberán mostrar los alimentos y bebidas a los consumidores, quienes representan al 100% del total de la población peruana, es decir 35 millones de habitantes.

Ante la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Parlamento Nacional, el Viceministro Arroyo Laguna, pidió a los legisladores que la discusión que realicen sobre este aspecto (el etiquetado), con empresarios, representantes de organismos internacionales, sociedad civil y todos los involucrados en esta materia, se desarrolle con la apertura necesaria pero sin alterar la Ley 30021 (Ley de Promoción y Alimentación Saludable).

Afirmó que el peso de la decisión que se adopte en el Congreso sobre el etiquetado de los productos, involucrará al 80% de las patologías de mortalidad que existen en el país, gran parte relacionadas a enfermedades crónicas no transmisibles que abarrotan los hospitales.

“Las 10 causas más frecuentes de muerte en el mundo están relacionadas a la mala alimentación, causante de enfermedades como la diabetes, el cáncer y problemas cardiovasculares y de obesidad, “ocasionados principalmente por el consumo de productos ultra procesados”, precisó.

Asimismo, agregó que el consumidor le da mayor importancia a la información nutricional que se da en el modelo nutricional tipo octágono acompañado de los mensajes “alto al sodio”, “alto al azúcar, “alto en grasas saturadas y “contiene grasas trans”.

La propuesta del ¨semáforo¨ no es clara, porque no se logra comprender que quiere decir el “ámbar”. “Los colores no están definidos por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud OPS/OMS, además los porcentajes y números incrementan la confusión en la comunidad”, finalizó.

La sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso contó con la asistencia de los parlamentario, María Elena Foronda, Yonhy Lescano, Luciana León, Úrsula Letona, Miguel Ángel Torres Morales, entre otros.

