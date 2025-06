Peruano en Corea desarrolla sistema de identificación y monitoreo de redes de pesca

El investigador también lidera un proyecto de localización de robots usando GPS.

Por: María Fernández Arribasplata

De Apurímac hasta Corea del Sur fue el viaje más largo que emprendió Andrés Lismer Cáceres Najarro, un ingeniero peruano que labora como investigador principal en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Gwangju.

Llegó en el 2013 gracias a una beca, obtuvo su maestría y doctorado en ingeniería eléctrica y ciencias de la computación; y actualmente forma parte del equipo de investigadores que viene desarrollando un sistema de monitoreo de redes de pesca, uno de los proyectos más ambiciosos del país asiático.

Llegar hasta allá no fue nada fácil. Cuando estudiaba ingeniería electrónica en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) postuló a una beca para continuar sus estudios en Corea del Sur. Gracias a su esfuerzo y empeño la obtuvo; y desde ese momento despegó su carrera profesional, con muchos logros pero también situaciones difíciles que aprendió a superar.

“Sin duda el idioma fue lo más complicado cuando llegué porque el coreano es totalmente distinto al español o el inglés. Extrañaba a la familia, que se encontraba en Talavera (Apurímac), mis costumbres y la rica comida”, comenta el doctor Andrés Cáceres.

Desde el 2013 se encuentra en Corea del Sur, obtuvo su magíster en ingeniería eléctrica por la Universidad de Kyungsung y es doctor en ingeniería eléctrica y ciencias de la computación por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Gwangju. A la fecha, lidera importantes proyectos de investigación, uno de ellos es el desarrollo de un sistema de identificación automática y monitoreo de redes de pesca.

“Cuando se hace la pesca a veces las redes se pierden, y los pescadores lo dejan, y la red continúa capturando los peces y eso lleva a una depredación que genera millones de dólares en pérdidas. Para contrarrestar esos efectos, el gobierno coreano decidió dar dinero a nuestra institución para desarrollar este sistema,” explica el investigador peruano.

¿Cómo funcionaría el sistema de monitoreo de redes de pesca?

Este sistema ayudaría a identificar todas las redes de pesca que se utilizan en el mar de Corea, lo que permitirá un manejo más eficiente. Asimismo, sería uno de los primeros sistemas en su tipo que se viene desarrollando a nivel mundial.

“En un sistema completo que va ayudar al Ministerio de Pesca de Corea. Todas las redes van a tener un nombre a quien pertenece y se sabrá dónde están localizadas. Esa información se manda a un sistema central que está monitoreando en tiempo real la ubicación de la red y el usuario», detalla.

Por ejemplo, si la red se pierde u ocurre algún evento, inmediatamente se envía una alarma al sistema y los encargados tomarán la decisión correspondiente. También se puede saber dónde se está haciendo la pesca en tiempo real, y ayuda a que los pescadores se hagan responsables de la pérdida de las redes.

Localizando robots usando GPS

Como investigador principal en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Gwangju, Cáceres Najarro también dirige un proyecto de localización y traqueo de sensores inalámbricos basados en algoritmos evolutivos e inteligencia artificial.

“Es un sistema muy parecido al GPS que ayuda en la ubicación de sensores. Por ejemplo, tienes un robot que está en una mina, donde muchas veces hay gases tóxicos y las personas no pueden ir y entonces se envían robots. Para la navegación de esos robots, se necesitan sistemas de localización que nosotros creamos,” comenta el doctor en ingeniería eléctrica y ciencias de la computación.

Uniendo Corea y Perú

A sus 34 años, Andrés Cáceres también se desempeña como director del área de investigación de la Asociación Académica Peruano-Coreana (ASAPEC), una organización integrada por peruanos que han estudiado o estudian en universidades, institutos y centros de investigación de la República de Corea.

El ingenierofue pieza clave para el desarrollo del primer Encuentro virtual de investigadores peruanos en Corea del Sur -que se realizó en febrero pasado-y en el cual se mostraron los proyectos que nuestros compatriotas vienen realizando en ese país. Asimismo, busca crear vínculos de cooperación en temas de investigación con las universidades peruanas y brinda información a los peruanos que deseen viajar a Corea.

“Si hay algún estudiante que está llegando a Corea y no sabe qué línea de investigación seguir o cómo empezar, nosotros estamos aquí para orientarlo. Además, nos gustaría colaborar con centros de investigación e instituciones que hay en Perú, hacer proyectos conjuntos y tener resultados de mayor impacto”, explica.

Finalmente, Cáceres envía un mensaje a todos los jóvenes: “’Sean como los aguerridos ‘chankas’, así me decían mis padres y abuelos. Con los pies en la tierra y con los ojos en el cielo. Es decir, tengan objetivos claros y piensen en grande, por ejemplo, podrían ser parte del área de investigación de empresas como Samsung, Kia o Hyundai. Tener un objetivo claro les va ayudar bastante para hacer su camino. No sean tímidos, ni se sientan pequeños y no tengan miedo en contactarnos que los vamos a ayudar».

Fuente: Agencia Andina