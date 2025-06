Selección peruana sale a hacer historia hoy ante Uruguay en el mítico Centenario

Partido se juega desde las 18:30 horas y será transmitido por Movistar Deportes y América TV.

La selección peruana sale hoy (18:30 horas) a disputar una final frente a Uruguay, en el Estadio Centenario, porque se juega gran parte de sus posibilidades de clasificar al Mundial Catar 2022, cuando faltan apenas dos fechas para la culminación del proceso eliminatorio sudamericano.

Arropada por dos mil hinchas nacionales que viajaron en Montevideo y por más de 30 millones de peruanos, la Blanquirroja saldrá mentalizada en obtener un resultado positivo que la ayude a seguir aspirando la cuarta plaza de manera directa a la próxima Copa del Mundo.

Con 21 puntos en la clasificación general, Perú necesita ganar o sumar al menos un punto en el mítico Centenario para seguir soñando con el boleto directo. Ahora, si pierde sabe que le queda un opción, que pasa por vencer a Paraguay, el martes 29 de marzo, en el Estadio Nacional para acceder al repechaje, siempre y cuando Brasil no pierda contra Chile.

En este caso, la Blanquirroja llegará en quinto puesto a la última fecha, con todo a su favor para asegurarse la repesca, al igual que hace cuatro años cuando por esa vía volvió a un Mundial tras 36 años de ausencia, desde España 1982.

Para lograr el objetivo de llevarse puntos de la capital uruguaya, el técnico Ricardo Gareca, tras realizar su último entrenamiento en el Estadio Gran Parque Central, presentó una novedad en la conformación de su alineación titular con la inclusión de Carlos Zambrano en reemplazo de Christian Ramos, quien estaba en el once de inicio previo al viaje a Montevideo.

Tras realizar la variante inesperada, el Tigre enviará al siguiente equipo titular: Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens y Miguel Trauco en la defensa; Sergio Peña, Renato Tapia y Yoshimar Yotún en la volante; André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula en el ataque.

Sin duda, la Bicolor llega a este cotejo fortalecido en la parte mental después de lo que significó sus dos victorias en los últimos dos partidos que jugó fuera de casa por eliminatorias (Venezuela y Colombia). Eso le ayuda a tener confianza en dar el gran golpe en un escenario que tendrá a 50 mil aficionados uruguayos.

Van con todo

Por su parte, Uruguay apostará por un once del que su entrenador, Diego Alonso, no dio pistas, aunque fue claro al resaltar que para él no es determinante la cantidad de minutos que algunos futbolistas han sumado en sus equipos, sino sus características y el estado físico de estos.

Es probable que Facundo Pellistri y Luis Suárez estén desde el comienzo en un equipo que volverá a tener a Ronald Araújo como lateral por la derecha y en el que Sergio Rochet podría mantenerse como portero titular, pese a la vuelta de Fernando Muslera a la convocatoria.

Los “charrúas” para clasificar de manera directa y a una fecha del final, deberán vencer a los peruanos y esperar que Chile no derrote a Brasil el mismo día. En caso contrario, deberán viajar a Santiago en la última fecha para definir su futuro. La última vez que la selección peruana ganó en Montevideo fue el 2 de junio del 2004 cuando la bicolor derrotó 3-1 a los “charrúas” en las eliminatorias al Mundial Alemania 2006.

Ambas selecciones se han enfrentado en 9 ocasiones en eliminatorias. Uruguay lleva ganados 6 cotejos y Perú 2. Empataron en un ocasión.

Jornada 17

Jueves 24 de marzo

18:30 horas: Uruguay-Perú

Canales: Movistar Deportes (3 y 703 HD) y América TV (4 y 704 HD)

18:30 horas: Brasil – Chile

Canales: Movistar Plus (6y 706 HD)

16:30 horas: Colombia – Bolivia

Canales: GOLPERU (14 y 714 HD)

18:30 horas: Paraguay – Ecuador

Canales: Movistar Eventos (11 y 711 HD)

Viernes 25 de marzo

18:30 horas: Argentina – Venezuela

Canales: Movistar Deportes (3 y 703 HD)

Fuente: Agencia Andina