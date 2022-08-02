Ministro Huerta presentó más de 10 toneladas de droga decomisada por la Policía Nacional en solo 45 días

Titular del Interior remarcó que respalda labor policial antidrogas. Asimismo, indicó que Harvey Colchado seguirá integrando el equipo especial que apoya a la Fiscalía.

El ministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas, presidió hoy la presentación de más de 10 toneladas de droga que la Policía Nacional del Perú (PNP) decomisó durante los últimos 45 días y remarcó que esto representa un duro golpe a las mafias dedicadas al narcotráfico en todo el país.

“Es satisfactorio participar hoy de esta presentación de 10.6 toneladas de drogas decomisadas por la Policía Nacional. El tráfico de drogas le genera un gran daño al país, es por ello que una prioridad de mi gestión es luchar ferozmente contra el narcotráfico. Trabajaremos sin descanso”, anotó.

El titular del Interior sostuvo que los agentes policiales especializados en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas contarán con todo el apoyo del Mininter, especialmente porque todo está encaminado a lograr la meta de 100 toneladas de droga decomisada en 2022.

“La Policía Nacional tiene todo nuestro respaldo, los exhorto a continuar con estos operativos contra el narcotráfico y devolverle la tranquilidad a la ciudadanía. Seguiremos trabajando de la mano con la inteligencia policial y operando en todo el país”, aseveró Huerta Olivas, quien agregó que la PNP lleva decomisadas 56 toneladas de droga en lo que va de este año.

Las 10.6 toneladas de droga decomisadas por la Policía Nacional corresponden a siete operativos desplegados en el corazón del Vraem, Callao, Ica, Cusco, Ucayali y en la frontera con Brasil. Del total, 8.53 toneladas son de pasta básica de cocaína, 1.28 toneladas de clorhidrato de cocaína y 779 kilos de marihuana.

Se reportó, además, que la droga tenía un valor estimado de US$ 244 millones en el mercado extranjero e iba destinada a Europa, especialmente a España y Países Bajos. De igual forma, se indicó que con estos decomisos se evitó la producción de 85 millones de ketes de pbc y 779 mil pacos de marihuana.

Fortalecimiento del Equipo Especial PNP

Durante su alocución, el ministro Huerta se refirió al Equipo Especial de la PNP en apoyo al Ministerio Público y recalcó que su intención es reforzar las capacidades de dicho conjunto de élite con la finalidad de acelerar los resultados en favor de la seguridad nacional.

“Los cuatro oficiales superiores que integran este equipo especial continuarán trabajando. Nuestra misión es que este grupo sea fortalecido y se consigan los mejores resultados. El coronel Harvey Colchado seguirá trabajando. Estamos comprometidos”, subrayó.

Durante la conferencia de prensa estuvieron presentes el viceministro de Orden Interno, Abel Gamarra; el viceministro de Seguridad Pública, Miguel Palomino; el comandante general de la PNP, general de Policía Luis Vera; el jefe de la Dirandro, Gral. PNP Deny Rodríguez y el Coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina.