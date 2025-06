Perú ganó 19 medallas en Campeonato Panamericano Juvenil de Pesas On Line Colombia 2020

Gran trabajo de los pesistas juveniles nacionales que trabajan de la mano de la Federación de Levantamiento de Pesas y el Instituto Peruano del Deporte.

Los éxitos deportivos no se detienen para nuestro país. En el último campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas On line Colombia 2020, Perú logró 19 medallas confirmando el trabajo de nuestros deportistas que en su mayoría brillaron en la Copa Mundial Sub 17.

Es importante destacar el gran trabajo del Instituto Peruano del Deporte con la Federación Deportiva Peruana de Levantamiento de Pesas y esta nueva camada de deportistas que están dejando el nombre del país bien en alto.

Perú logró 6 medallas de oro, 10 preseas de plata y 3 bronce, destacando una vez más, Estrella Saldarriaga Dioses, Eldi Paredes y Anali Saldarriaga Yovera.

Medallas:

Estrella Saldarriaga, categoría 81 kg. PLATA (Arranque). ORO (Envión). ORO (Total)

Anali Saldarriaga, categoría 45 kg. PLATA (Arranque), PLATA (Envión), ORO (Total)

Amel Atencia, categoría 89 kg. PLATA (Arranque), PLATA (Envión), PLATA (Total)

Luz Buitron, categoría 55 kg. ORO (Envión), PLATA (Total)

Gianella Valdiviezo, categoría 55 kg. BRONCE (Envión), BRONCE (Total)

Santiago Villegas, categoría 73 kg. BRONCE (Arranque) PLATA (Envión) PLATA (Total)

Eldi Paredes, categoría 64 kg. PLATA (arranque) ORO (Envión) ORO (Total)

«Estoy logrando un gran cierre de año, después de la pandemia y he ratificado las medallas que gané en la Copa Mundial sub 17 y ahora unas medallas en el Panamericano Juvenil que me ponen muy contenta. Gracias al IPD, a la Federación, al PAD que es el Programa de Apoyo al Deportista», indicó Estrella.

De otro lado, Renzo Manyari, presidente de la Federación de Pesas señaló que «hemos tenido grandes resultados producto del trabajo de una gran familia de las Pesas. Felicito a los deportistas que han dejado todo en cada competencia».