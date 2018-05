“Un perfecto mentiroso” vuelve en segunda temporada

Un mentiroso, 3 mujeres engañadas y mucha diversión es lo que nos trae Liberteatro en la alocada comedia “Un perfecto mentiroso”, escrita por el dramaturgo Marc Camoletti y bajo la dirección de Jonathan Oliveros, que regresa en una segunda temporada de éxito desde el viernes 1 de junio a las 8:15 de la noche en el Teatro Auditorio de Miraflores.

“Un perfecto mentiroso” cuenta con las actuaciones de Kukuli Morante, Cecilia Tosso, Micky Moreno, Masha Chavarri, Katherina Sánchez y Jonathan Oliveros estarán envueltos en un sin fin de disparates y enredos es lo que nos trae esta divertida comedia fue escrita en 1960 y regresa a las tablas en una versión adaptada a la actualidad donde la mentira envuelta en infidelidad es pan de todos los días, sometiendo a todos en este juego.

Bernardo (Micky Moreno) es un exitoso arquitecto muy mujeriego, el cual tiene una fijación por las aeromozas, tanto así que tiene una relación con tres a la vez.

Ellas son tres hermosas Azafatas de diferentes compañías aéreas y por lo tanto de diferentes países, Susana de Argentina (Katherina Sánchez) , Monique de Francia (Kukuli Morante) y Helga de Alemania (Masha Chavarri) quienes viven un tórrido romance con éste mentiroso a la misma vez, recibiendolas en su departamento en días y horarios diferentes, para que así nunca puedan coincidir ya que cada una piensa que es la única mujer en la vida de Bernardo.

“Una nueva experiencia, una nueva locura en la que me meto (ríe), la verdad estoy muy nervioso y también estoy feliz por hacer esta obra que deseaba hacer hace mucho tiempo y felizmente encontré al elenco más adecuado para poder realizarla… Marc Camoletti es un autor que me fascina, siempre recurro a sus obra ya que me gusta su estilo divertido que tiene, donde coloca a los personajes en situaciones muy complicadas generando una comedia muy eficaz…”, refirió Jonathan Oliveros director de la obra teatral.

Usted no puede dejar de ver esta alocada comedia “Un perfecto mentiroso”, si quieres descubrir ¿quién es el más mentiroso?, entonces visítanos desde el 01 de Junio al 01 de Julio a las 8:15 pm de viernes a domingo en el Teatro Auditorio de Miraflores (Av. Larco 1150 Sótano). Entradas a la venta por Atrapalo.pe o en la Boletería del mismo teatro.

Me gusta: Me gusta Cargando...