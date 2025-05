Paraguay: Campesinos se movilizan por incumplimiento de promesas del Gobierno

Cerca de 5.000 campesinos se movilizan en protesta por promesas incumplidas del Gobierno

Cerca de 5.000 campesinos de todo el país se movilizan hacia Asunción en protesta por el incumplimiento de promesas asumidas por el Gobierno durante la última marcha realizada hace seis meses. Exigen asistencia alimentaria para 30.000 personas e implementación de la ley de emergencia de trabajo por sequía y salud.

La Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), que aglutina a diez organizaciones campesinas, lidera la movilización y el punto de concentración será la Plaza Uruguaya y de ahí los manifestantes se dirigirán hacia el Ministerio de Hacienda, Agricultura, Urbanismo y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para entregar sus reclamos a las autoridades pertinentes.

Gabino Medina, dirigente de la CNI, explicó los planteamientos que los campesinos traen a las autoridades nacionales. “Este día nos acercaremos nuevamente a Asunción para reclamar que las propuestas asumidas este año no se cumplieron. Y la ley de emergencia nacional declarada por sequía y la salud, que hasta ahora no se cumple, y ya pasaron seis a siete meses. Y entonces, eso nos trae de vuelta para buscar un nuevo diálogo con las autoridades y con esperanza de que la ayuda pueda alcanzar a todos los compañeros”, señaló a la 680 AM.

Afirmó que en el interior las familias se encuentran en crítica situación debido a las secuelas de la sequía que impactó fuertemente a la producción agrícola, sumado al contrabando que también afecta a los productores locales. “Hay una pérdida permanente, por eso reclamamos la asistencia alimentaria para 30.000 paraguayos, además que el presupuesto del Ministerio de Agricultura sea utilizado a favor del campesino, porque este año no se usó nada aún y queremos saber la razón por la que no llegan los recursos para la agricultura familiar”, remarcó.

Año electoral

El líder campesino exteriorizó su preocupación por el año eminentemente electoral que será el 2023, por lo que es uno de los motivos que nuevamente traen a las familias a presentar sus reivindicaciones al Gobierno. “Desde la Intersectorial, más de diez organizaciones vamos a estar junto con 5.000 personas a partir de hoy, nos juntamos en la capital. Nos concentraremos en la Plaza Uruguaya y de ahí marcharemos hacia las respectivas instituciones públicas: el MUVH, Ministerio de Hacienda, Agricultura y la SEN. Se dice que no hay dinero en el país, pero nosotros no creemos eso, por eso iremos también a Hacienda”, acotó.

Medina aseguró que los manifestantes provienen de los 17 departamentos. Dijo que en esta primera ronda no serán numerosos, porque estarán solo los representantes de comités. “Pero si no hay resultados, los compañeros se mudarán prácticamente en Asunción, ese es el objetivo”, advirtió.

Fuente: Agencia Nodal | La Nación