ONPE: Primeros resultados de segunda vuelta se darán a las 22.00 horas del domingo 4

Compensación de S/ 120 para miembros de mesa y multa por inasistencia se mantienen

Al tener la segunda vuelta electoral regional un menor número de candidatos participantes que en la primera elección, sus primeros resultados podrán ir dándose a conocer antes de las 10.00 de la noche del mismo domingo 4 de octubre.

La subgerenta de capacitación y formación electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Carla Cueva, dijo a Andina Canal Online, que el horario definitivo en el que se tendrán estos resultados dependerá de lo que ocurra en cada una de las 9 regiones en los que estas elecciones se darán.

Sin embargo, se estima que la difusión de las primeras cifras oficiales se darán al promediar las 10 de la noche, tal y como ocurrió en la jornada electoral del 2 de octubre pasado.

“El sufragio será más rápido y el escrutinio podrá terminar también más rápido”, manifestó Cueva. Recordó en ese punto que, al tener el elector menos opciones, el acto de votación se hará con más facilidad, al igual que el conteo de votos.

Dijo también que el horario de votación volverá a ser de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y que se ha planteado nuevamente un horario escalonado para evitar aglomeraciones y contagios de covid-19.

Así, la recomendación es de que los ciudadanos que tengan como último dígito de su DNI los números del 1 al 4, vayan a votar entre 7 y 11 de la mañana, y los demás, entre 11 AM y 5 PM. Las personas con vulnerabilidades podrán hacerlo preferentemente, si así lo desean, entre las 2 y las 5 de la tarde, añadió Cueva.

Compensación y multas

En cuanto a los miembros de mesa, recalcó que estos deberán de acudir a su centro de votación a las 6 de la mañana, a fin de recibir los materiales electorales, firmar las cédulas de votación y hacer las consultas que consideren convenientes antes de que a las 7 de la mañana se inicie la votación. “Si no es así, se retrasa todo”, indicó.

En esta segunda vuelta electoral, la compensación de 120 soles para los miembros de mesa volverá a hacerse efectiva, así como las multas para quienes no cumplan con dicho deber o con asistir a sufragar, dijo Cueva. Así, quien no cumplió con participar en ambas acciones será multado con 230 soles, mientras que el pago que deberán hacer quienes no voten puede ser de 23, 46 y 92 soles, dependiendo de la condición socioeconómica de la persona omisa.

Con respecto a las excusas para no desempeñar la función de miembro de mesa, la representante de la ONPE indicó que aquellas presentadas en la primera vuelta continúan siendo válidas, y que las nuevas serán recibidas en las distintas oficinas descentralizadas de procesos electorales hasta el viernes. Las dispensas por no votar deben darse ante el JNE a partir de un día después de realizados los comicios.

Cueva refirió asimismo que quienes tengan su DNI vencido podrán acercarse a sufragar este domingo, pues sigue vigente la disposición dada al respecto para los comicios de octubre pasado. En ese sentido, recordó que el padrón electoral a usarse es el mismo de la primera vuelta.

La segunda vuelta electoral regional se desarrollará este domingo en Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Moquegua, Pasco y Piura.

Fuente: Agencia Andina