En One Piece World Seeker los jugadores controlarán al protagonista de la serie, Monkey D. Luffy, a medida que explora Prison Island, que ha sido devastada por la Guerra y ha comenzado a ser reconstruida bajo la atenta Mirada de la Armada. Enfréntate a oponentes y situaciones más desafiantes One Piece World Seeker estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, y PC vía STEAM el 15 de marzo de 2019.

