Nuestra voz debe ser más fuerte que el miedo, aun queda mucho por hacer…

En estas épocas todos saben que el 8 de marzo (8M) no es una fecha para “celebrar” sino para conmemorar la lucha de los derechos de las mujeres. Es por eso que GIANELLA NEYRA, vocera de la ONG PLAN INTERNACIONAL inicia la nueva campaña CONECTADAS Y SEGURAS.



Desde marzo de 2020 vivimos una nueva normalidad, y parte de ella es habernos adaptado al mundo digital con clases virtuales y el famoso homeoffice. Pero este nuevo entorno digital trajo consigo el crecimiento de un mal que hace años viene persiguiendo a miles de mujeres: EL CIBERACOSO.



“Creo que aún no existen regulaciones suficientes, es una área gris, donde es más fácil esconderse y no sabes ni siquiera quién está del otro lado de la pantalla y ese alguien puede decir lo que quiera y no pasa nada, escudado en una falsa libertad y una cobardía defendida entre teclados, correos y nicknames.” Comenta Gianella.



La ONG Plan International denuncia que, durante la pandemia los casos de violencia en línea se han incrementado. En su informe «¿Libres para estar en línea?» advierte que los perpetradores, que amenazan con violar y someter con violencia física, emplean lenguaje abusivo y sexista, publican fotos manipuladas y envían imágenes pornográficas. El medio digital les permite mantenerse libres y en el anonimato, mientras que las niñas, adolescentes y mujeres suelen estar asustadas y comienzan a limitar su actividad. El 24% de quienes han estado expuestas al acoso se sienten en peligro físico.



“Para mí, es importante que poco a poco la gente se vaya haciendo cargo de su propios juicios, miradas, hábitos aprendidos o heredados. Si ya es complicado aceptar que el mundo es un lugar peligroso para todos, y más para las mujeres, imagínense en un ambiente digital o virtual. Hacerse cargo es aceptar que hay algo por trabajar o cambiar y sin eso, solo extendemos el miedo. Mientras existan más lugares donde la gente no se haga responsable de lo que hace o dice, existirán más espacios donde nos sentiremos vulnerables. Cada vez los lugares seguros se hacen más pequeños”.

Conectadas y seguras tiene como finalidad hacer un llamado a la acción a nuestras autoridades, para que regulen espacios digitales en pro de disminuir el miedo de miles de niñas y mujeres peruanas.