Nicolás Maduro: Iván Duque planificó asesinarme el día de las elecciones por eso cambié de centro de votación

“El presidente de Colombia Ivan Duque planificó asesinarme el día de las elecciones por eso cambie de centro de votación”, reveló el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro este martes al ofrecer una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores con medios de comunicación nacional e internacional.

Maduro afirmó que luego de una exhaustiva investigación por parte de su equipo de seguridad presidencial se logró detectar que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia habían planificado un magnicidio para el día de las elecciones “fuentes colombianas han dejado claro que me asesinarían el 6 de diciembre porque precisamente era un día, en un lugar fijo”.

Reiteró que desde Venezuela no aceptarán ningún grupo armado de Colombia en suelo venezolano, las armas y los uniformes de la República solo pueden ser utilizados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de acuerdo a la Constitución del país “a cualquier grupo armado, de cualquier característica, que intente caminar por suelo venezolano será capturado y se le aplicará todo el peso de la Ley”.

El presidente Maduro también se refirió al intervencionismo en su país, «Venga de donde venga el intervencionismo lo enfrentaremos, nosotros no tenemos mentalidad colonial, ni de siervos, ni vasallos, no somos colonia de nadie porque ningún país debe meterse en nuestros asuntos. El pueblo con paciencia esperó para renovar la AN que ahora será el epicentro del diálogo y la estabilidad”.

Asimismo, agregó que “viene el ciclo de la recuperación, de los logros y nos vamos a concentrar en dos temas: en el apoyo a todos los sectores productivos y en el diálogo político para el reencuentro de los venezolanos”.

Fuente: Agencia Nodal/VTV