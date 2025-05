Municipalidad de Bellavista ofrece beneficios tributarios de hasta 100% por deudas

Hasta el 100% de descuento de intereses moratorios de las cuotas vencidas de los convenios de fraccionamientos, así como de las deudas tributarias pendientes de pago, hasta el 30 de junio del presente año, ofrece la Municipalidad de Bellavista como beneficio tributario.

Asimismo, los beneficios tributarios se aplican también para el Pronto Pago en Arbitrios Municipales 2021, con los que nuestros vecinos pensionistas tendrán el 50 % en casa habitación, para los contribuyentes que cumplan con la condición de Pensionistas y persona Adulta Mayor; y, el 10 % de descuento por Pronto Pago para personas naturales, sociedades conyugales y sucesiones indivisas que sean propietarios, cuyo uso esté destinado a Casa Habitación, informó el Subgerente de Orientación Tributaria, Walter Fernando Ticona Chía.

Este descuento excepcional se realiza con el fin de proporcionar facilidades a los vecinos de nuestro distrito, en consideración a la situación que vive nuestra sociedad a causa de la pandemia del Covid-19.

En ese sentido, los vecinos bellavisteños que deseen acceder a estos beneficios, pueden acercarse al Palacio Municipal, ubicado en Jr. Francisco Bolognesi 498, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., o pueden en la Oficina del Mall Aventura Plaza de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.