MTC informará sobre próximas licitaciones para el mejoramiento de vías departamentales en el país

Provías Descentralizado realizará un evento el 5 de agosto con el fin de exponer a las empresas las características de los procesos de licitación para seis regiones.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provias Descentralizado, realizará el evento “Proregión: Camino a la Competitividad”, con el fin de informar sobre las características de los procesos que se realizarán para licitar seis nuevos contratos para el mejoramiento y conservación de vías departamentales con pavimentos económicos, en el marco del Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad Regional (Proregión).

El monto de inversión estimado para este tipo de proyectos es de S/ 1281 millones, que será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contrapartida nacional.

Esto permitirá que 1455 kilómetros de vías departamentales de La Libertad, Amazonas, Cajamarca, Arequipa, Moquegua y Tacna sean intervenidos en cuatro Corredores Viales Alimentadores (CVA).

Allí se realizarán trabajos de mejoramiento de la superficie de rodadura a nivel de solución básica, mejora del diseño del trazo en puntos críticos, construcción de nuevas estructuras como cunetas y drenaje, y la implementación de señalización integral de la vía, de acuerdo a las normas vigentes.

Asimismo, incluye la elaboración e implementación de un programa de conservación vial con mantenimiento vial rutinario cada año, luego del mejoramiento y mantenimiento periódico cada cuatro años, atención de emergencias y el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos subnacionales.

El evento se realizará este viernes 5 de agosto. Las empresas pueden registrar su participación en el portal pvd.gob.pe

El objetivo del programa Proregión es impulsar la competitividad de las regiones a través de la exportación de productos agrícolas e industria alimentaria, conectando los centros de producción con los centros de acopio y vías nacionales, promoviendo así la agroindustria local al conectarlas a los principales mercados nacionales y centros de exportación.

En esta primera etapa del programa, Proregión I, se intervienen 5 mil km de vías departamentales con 18 Corredores Viales Alimentadores. A la fecha, se ejecutan 14 servicios de gestión, mejoramiento y conservación por niveles de servicios. Con las seis licitaciones próximos a convocar, se culminaría con Proregión I.