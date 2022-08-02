Semáforo Oncológico: Primera y única iniciativa en Perú para informar, supervisar avances de la Ley Nacional del Cáncer

● A casi un año de la promulgación de la norma, la ley aún no se ejecuta.

● De 16 disposiciones complementarias, 9 se encuentran incumplidas. Sin estas no es posible ejecutar los nuevos procedimientos de la Ley

10 asociaciones de pacientes lanzaron la web e instagram de “Semáforo Oncológico” que nace para explicar las tareas pendientes y las entidades responsables de cumplirlas, que impiden el avance de la ley y por ende que los más de 175 mil peruanos que actualmente tienen cáncer, accedan a sus beneficios.

En su sitio web semáforooncológico.pe y en Instagram como Semáforo Oncológico Perú, se puede identificar a través de los colores característicos: rojo (vencidas), ámbar (por vencer) y verde (cumplidas) el estado de las tareas faltantes y las entidades responsables de realizarlas. Actualmente de las 16 disposiciones, 9 se encuentran vencidas. Es decir, más del 50% han sido incumplidas.

El 10 de agosto la Ley Nacional del Cáncer cumplirá un año desde su promulgación, pero poco o nada se ha avanzado en su aplicación. “La Ley no se cumple porque no se ha avanzado con las disposiciones complementarias de su reglamento, son 16 y al momento hay 9 vencidas. Estas eran tareas pendientes encargadas de regular cómo iban a funcionar los nuevos procedimientos de la Ley. Sin embargo, luego de casi 4 meses la mitad de los plazos ya se venció y no tenemos noticias de ningún avance. No vamos a dejar que esta Ley sea letra muerta porque representa la única esperanza de vida para muchos peruanos”, comentó Indyra Oropeza, presidenta de la ONG Con L de Leucemia.

Este escenario sumado al constante desabastecimiento de medicina y al aumento de 30% en la demanda de atención oncológica en todo el país por la pandemia, según cálculos de las asociaciones, las motivó a trabajar esta iniciativa para que los peruanos entiendan la urgencia de impulsar el cumplimiento total de la Ley Nacional del Cáncer.

Muchas de las tareas o disposiciones pendientes a cumplir son procesos para evaluar nuevas medicinas y tratamientos, el rango de financiamiento de los mismos (umbral de alto costo), la descentralización de la atención (gestión e implementación de la red oncológica nacional), la cobertura integral y el funcionamiento de los bancos de tumores para promover la investigación nacional, entre otros.

“Con esta plataforma queremos monitorear y vigilar que se cumpla la Ley Nacional del Cáncer. No podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar que el estado lo haga a su ritmo. Al luchar por la ley estamos luchando por ese amigo o familiar que puede ser diagnosticado de cáncer y por aquellos que están en tratamiento, ellos merecen la mejor atención en el Perú. Queremos que se cumplan los plazos y que se entienda que ejecutar la Ley Nacional de Cáncer es tarea de todos”, remarcó Susana Wong, directora de Lazo Rosado Perú.

La iniciativa del semáforo oncológico es impulsada por asociaciones como Lazo Rosado Perú, Con L de Leucemia, Reprolacc, Asociación Peruana Vidas Sin Cáncer, Colectivo Ciudadano Pacientes del Perú, Luz de Esperanza, Educando Perú, Onco vida Perú, Unos días con Bobby y A- Cáncer Perú. También puede encontrarla en Instagram como: “Semáforo Oncológico. Perú”.