Ministro de Defensa rindió homenaje a ex-combatientes del 41 por el 81° aniversario de la victoriosa Campaña Militar

Acto se realizó en el Cuartel General del Ejército, con presencia de altos mandos de las FF. AA.

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia Arrascue, presidió hoy la ceremonia por el Aniversario 81° de la Campaña Militar de 1941, en el Cuartel General del Ejército, en presencia de los excombatientes que lucharon en esta victoriosa gesta.

El acto contó con la presencia del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército Manuel Gómez De La Torre Araníbar; así como los comandantes generales del Ejército, General de Ejército Walter Córdova Alemán; de la Marina de Guerra, Almirante Alberto Alcalá Luna; y de la Fuerza Aérea, General del Aire Alfonso Artadi Saletti; entre otras autoridades e invitados.

“Esta es la forma de rendir honor a las personas que entregaron sus vidas por la patria. Tenemos la alegría de tener a cuatro excombatientes entre 100 y 104 años, les gradezco infinitamente”, manifestó la autoridad en declaraciones a los medios.

Durante la ceremonia, el ministro de Estado saludó a algunos de los excombatientes del 41 que pudieron asistir a la actividad y les agradeció por sus servicios a la patria. También rindió honores al monumento del coronel Francisco Bolognesi.

La Campaña Militar de 1941 engloba los hechos de armas ocurridos en Zarumilla y en la frontera norte del Perú, durante el conflicto con Ecuador. Valerosos héroes de nuestras Fuerzas Armadas sacrificaron sus vidas para defender el territorio patrio.

Defiende a las Fuerzas Armadas

El ministro José Gavidia también destacó la preparación que reciben los soldados de todas las instituciones de las Fuerzas Armadas y remarcó que están preparados para entrar en acción en cualquier momento, cuando la patria lo requiera.

“El honor y la honra de nuestras Fuerzas Armadas está sobre todas las cosas, nuestro país está por delante”, subrayó.