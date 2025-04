Ministro Sánchez invoca al Congreso a ser sensatos y aceptar el diálogo por el país

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, invocó hoy a los congresistas de diversas bancadas parlamentarias a aceptar el diálogo propuesto por el Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la finalidad de salir de la actual crisis política.

Indicó que es momento de sentarse en una mesa con un tesón democrático, con la finalidad de poder lograr puntos de convergencia por la población.

«Muy respetuosamente yo me dirijo a los congresistas, creo que no nos llevará a ninguna situación sensata el no aceptar estas tablas para dialogar, no decimos que eso resolverá (el problema), pero si somos conscientes de toda la crisis, no nos culpabilicemos. Tengamos esa sensatez, hagámoslo por el Perú», dijo en TVPerú.

Asimismo, precisó que el Poder Ejecutivo está dispuesto a la conformación de una mesa de diálogo y que esta sea acompañada por un tercero, que debe ser la OEA a través de altos comisionados imparciales, con la finalidad de identificar el problema de fondo.

«Tanto nuestra premier como el presidente de la República han dicho que acogen esa invocación y la metodología será consensuar, basta ya de medidas unilaterales por más reglamentarias o no que sean, esa tregua política de 100 días no resuelve el problema, sino por dónde empezamos», aseguró.

En otro momento, reiteró que el jefe de Estado, Pedro Castillo, aseguró que no cerrará el Congreso, pues nuevas elecciones no solucionan el problema.

«Acogemos las medidas anunciadas por la OEA, por ello instamos a trabajar en la conformación de una mesa de diálogo con todos los actores», añadió.

Fuente: Agencia Andina