Ministro Sánchez: «El diálogo y la tregua política es esencial para resolver crisis»

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, afirmó que el diálogo y la tregua política es esencial para resolver la crisis que viene pasando entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República.

En las afueras de Palacio de Gobierno, destacó el llamado a una tregua política y a convocar a una mesa diálogo expresada por el Grupo de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que vino al Perú para conversar con todos los actores políticos.

«Creemos que es la voluntad de ir hacia un diálogo, hoy tuvimos un evento de ‘Cárceles Productivas’ en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el presidente fue categórico con esta invocación. El Gobierno si cree que el diálogo y la tregua política es esencial, no queremos el escalamiento con medidas como por ejemplo la vacancia (presidencial)», indicó.

Sánchez recordó que el Grupo de Alto Nivel estuvo varios días en el país y en ese tiempo, «todos tuvieron la oportunidad de dar su punto de vista» respecto a lo que ocurre.

«La OEA ya se ha pronunciado y en un acto público donde dieron cuenta de lo que observaron, nosotros si creemos que es muy importante esta invocación de establecer una mesa de diálogo donde los actores puedan presentar su punto de vista, a fin de identificar puntos básicos que resuelvan esta crisis», refirió.

Asimismo, destacó el llamado a una tregua política significa que todos los actores a ser consecuentes y coherentes con el diálogo, pues no se trata «de si me gustan o no las conclusiones y por eso ahora desconozco la legitimidad de la OEA».

«Creo que nunca debemos temer al diálogo», dijo, para luego agregar los poderes del Estado y la sociedad civil en una mesa pueden poner los «puntos sobre las íes y lograr la estabilidad política».

Además, explicó que la solución a la crisis no se resuelve cerrando al Congreso, ni vacando al presidente de la República, o convocando a nuevas elecciones, «sino que se necesitan dar esos pasos para fortalecer el sistema democrático».

Fuente: Agencia Andina