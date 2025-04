Ministro Huerta: «Cambios en el alto mando de la Policía Nacional se ajustan a la ley»

Ante la Comisión de Defensa del Congreso, el titular del Mininter señaló que cambios en alto mando de la PNP buscan desarrollar nuevas estrategias para combatir la delincuencia.

El ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, señaló hoy que los cambios en el alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP) se ajustan a ley, por lo que consideró que la decisión del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, de cambiar al comandante general, al jefe del Estado Mayor y al inspector general de la institución policial es acertada y está dentro de su facultad legal.

Durante su presentación ante la Comisión de Defensa, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) explicó que la decisión del mandatario de aplicar cambios en la Comandancia General de la Policía Nacional se dio porque no se estaban logrando los objetivos trazados en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Todos los funcionarios públicos, incluidos los altos mandos de la Policía Nacional, nos encontramos en permanente evaluación. Siendo así, se determinó que los fines institucionales y los objetivos de seguridad ciudadana no se estaban cumpliendo de manera programada. Es por ello que el presidente de la Republica, de acuerdo con sus facultades, vio la necesidad de disponer el cambio del comandante general”, sostuvo.

Precisó que la designación del nuevo comandante general tiene como objetivo diseñar nuevas estrategias para fortalecer la lucha contra la inseguridad y la delincuencia, a fin de atender la demanda de la ciudadanía.

En otro momento, Huerta Olivas señaló que, con las nuevas designaciones en el alto mando, no se está mancillando la institucionalidad de la PNP ni están generando inestabilidad. Por el contrario, dijo que los cambios están orientados a mejorar la gestión, devolver el principio de autoridad a la Policía Nacional y velar por el bienestar social del todo el personal.

“Desde el inicio de mi gestión siempre he defendido a mi institución y la defenderé. Yo no he recibido una orden contraria a esto. Amo mucho a mi institución y no voy a permitir que se le mancille. Siempre he defendido a mis policías y no dejaré ni desmayaré en velar por sus derechos, beneficios y todo lo que les corresponde”, refirió.

Por otra parte, el titular del Interior reiteró que no existe ninguna injerencia en el trabajo del Equipo Especial que lidera el coronel Harvey Colchado; por el contrario, señaló que desde que asumió la cartera siempre se ha brindado el apoyo logístico y recursos humanos a este equipo.

“No hay ningún tipo de obstrucción al trabajo del Ministerio Público y seguirá así. No he recibido ni voy a recibir órdenes de esa naturaleza porque no las aceptaría. Ahí tengo que actuar dentro del margen de la ley. Pero entiendo que a veces hay presunciones o suposiciones, pero no tienen fundamento”, remarcó.

Asimismo, Huerta Olivas precisó que no le corresponde emitir opinión sobre la denuncia presentada por el mandatario contra Harvey Colchado, ya que indicó que la Inspectoría General de la PNP como órgano de investigación y decisión es autónomo en sus actuaciones, bajo responsabilidad funcional.

Medidas para luchar contra la delincuencia

Ante los miembros de la referida comisión parlamentaria, el ministro del Interior también aseguró que la lucha contra la inseguridad ciudadana no se detiene. Explicó que su gestión ha puesto en marcha una serie de acciones para combatir la delincuencia.

Detalló que se ha dispuesto que a partir del 1 de septiembre se cumpla a nivel nacional el patrullaje integrado, lo que significa que 26 gobiernos regionales, 196 municipalidades provinciales y 1678 municipios distritales trabajen de manera coordinada con la Policía Nacional. Habrá 20 000 unidades móviles de patrullaje con presencia policial.

Con la finalidad de incrementar los efectivos policiales en las calles y en cumplimiento a lo anunciado por el presidente de la Republica, Huerta Olivas dijo que se ha iniciado el proceso de admisión extraordinario con 5 500 vacantes para las escuelas técnicas de suboficiales de la PNP a nivel nacional.

Indicó que los que egresen de las escuelas policiales en los próximos meses, serán asignados a las diferentes comisarías a fin de potenciar la presencia policial en las calles.

De igual manera, mencionó que reforzarán la creación de las Juntas Vecinales para fortalecer el trabajo articulado entre la Policía Nacional y la ciudadanía.

El ministro del Interior también dijo que la seguridad ciudadana se verá reforzada con la puesta en marcha de la interoperabilidad de las cámaras de vigilancia de los diferentes municipios con el Centro de Comando Control de la Policía Nacional. Asimismo, refirió que seguirán promoviendo convenios con los gobiernos locales a fin de fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.