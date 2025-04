Ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, participa en la Asamblea Anual del Foro Económico Mundial (WEF)

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham Yamahuchi, participa en la Asamblea Anual del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) 2022, que se lleva a cabo en la ciudad de Davos después de dos años, y reunirá a más de 2 500 líderes mundiales entre políticos, hombres de negocios, líderes académicos y de la sociedad civil.

El ministro Oscar Graham forma parte de la comitiva oficial peruana que participa en el Foro de Davos, el 24 y 25 de mayo, y que está encabezada por la primera vicepresidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, y de la que forma parte también el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo.

Como parte de la agenda y de las actividades del fórum internacional, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas sostendrá reuniones con Guy Parmelin, Consejero Federal que encabeza el Departamento Federal de Asuntos Económicos, Educación e Investigación; Stuart Chambers, presidente de la empresa Anglo American; y, así como Jay Collins, Vice Chairman of Banking, Capital Markets and Advisory (BCMA) at Citigroup.

El ministro Graham participó en el panel “Absorbing the Commodity Shock”, donde junto a Anil Agarwal, director ejecutivo de la empresa Vedanta Resources Plc; Arancha Gonzalez Laya, Decana The Paris School of International Affairs (PSIA); Benedikt Sobotka, chief executive officer de Eurasian Resources Group Sàrl; y, Muhammad Lutfi, minister of Trade del Ministry of Trade of Indonesia, dialogaron acerca de los shocks de precios que han afectado a insumos y bienes claves de la economía como petróleo, fertilizantes y alimentos, lo cual ha generado presiones inflacionarias y la necesitad de tomar medidas para amortiguar su impacto.

Asimismo, asistirá a distintas reuniones de alto nivel donde se tratan temas de la actualidad internacional, como el “Encuentro informal de Líderes Económicos Globales: Previniendo una nueva recesión”, y las mesas de discusión tituladas “Acelerando la Transformación Digital en Latinoamérica” y “Ampliando los Horizontes por Asociaciones Económicas entre las Américas y el Asia – Pacífico”, entre otras.

La Asamblea Anual del Foro Económico Mundial 2022 girará en torno al tema: “La Historia como un Punto de Inflexión: Políticas Gubernamentales y Estrategias Empresariales” teniendo en cuenta el momento geopolítico y geoeconómico de las últimas tres décadas y del contexto de una pandemia única en un siglo.

Los líderes abordarán los desafíos humanitarios y de seguridad urgentes mientras avanzan simultáneamente en las prioridades económicas, ambientales y sociales de larga data, al tiempo que refuerzan los cimientos de un sistema global estable. En ese sentido, la reunión, llevada a cabo en la ciudad de Davos proporcionará un entorno para intercambiar puntos de vista, obtener nuevas perspectivas y avanzar en soluciones.