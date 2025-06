Ministro de Cultura: “El cebiche es un homenaje a los pescadores y agricultores”

El plato bandera fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación en 2004 y desde el 2008 celebra su día los 28 de junio.

En el Día del Cebiche, el ministro de Cultura, Alejandro Salas Zegarra, destacó la importancia del plato bandera, señalando que es un reconocimiento que se hace a los pescadores y agricultores, que entregan su trabajo para ofrecernos los mejores productos para su preparación.

“El cebiche es un homenaje a los agricultores y pescadores, porque es una mezcla del trabajo de ambos. Ellos madrugan cada mañana para entregarnos sus mejores productos. Estamos trabajando para que se convierta en Patrimonio Cultural de la Humanidad”, destacó el ministro en Radio Nacional.

En el 2004, el cebiche fue declarado por el Instituto Nacional de Cultura (INC), que antecedió al Ministerio de Cultura, como Patrimonio Cultural de la Nación, al considerársele uno de los principales platos del Perú.

Luego, en 2008, se decidió declarar al 28 de Junio de cada año, como el “Día del Cebiche” en todo el Perú. Este es uno de los platos más conocidos y valorados en el mundo entero. Sus ingredientes más tradicionales son el pescado blanco cortado en trozos, jugo de limón, la cebolla roja cortada en juliana, ají, culantro picado y sal.

El ministro destacó que este plato se prepara en todo el Perú y se puede hacer con pescado de mar o de río. Además resaltó al limón peruano, “porque es único en el mundo y eso hace diferencia a nuestro cebiche en el mundo”. “Somos un país que tiene todo, culturas milenarias y una diversidad de la que debemos enorgullecernos”, añadió.

Contra la discriminación

En la entrevista, el ministro de Cultura, señaló que nuestro país será mejor cuando empecemos a entendernos, respetarnos, tolerarnos, pero sobre todo, encontrarnos con nuestra identidad.

“Cuando entendamos mejor nuestra pluralidad, diversidad y que peruanos somos todos, con diversas culturas, pero con algo común que son nuestros ancestros, encontraremos la fuerza de nacionalismo e identidad que nos hace falta», afirmó.

El ministro lamentó que en muchos sectores aún se respira discriminación. “No nos aceptamos a nosotros mismos, no somos tolerantes y eso no está bien. Entendernos a nosotros mismos es algo que nos hace muchísima falta”, dijo.

“No debe existir un ciudadano de segunda y tercera clase. No tenemos que mirar con desprecio o discriminación aquel peruano que no habla bien el castellano o no encaja bien una oración en castellano. No tenemos que minimizarlo. Su inteligencia va más allá de una oración”, enfatizó el ministro de Cultura.

Preparación del Cebiche

El Ministerio de Cultura, con el aporte de Cucho La Rosa, para conmemorar el Día del Cebiche y en el marco de su campaña “Expresiones que nos unen”, presenta la preparación de este plato bandera, para todos puedan hacerlo en su casa, como un homenaje, resaltando también las propiedades de sus ingredientes.