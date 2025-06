Ministra de Cultura presentó el primer Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de las Industrias Culturales y Artes

Rentoca permitirá contar con una base de datos oficial para identificar a las personas naturales y jurídicas, dedicadas a las artes, las industrias culturales y el Patrimonio Cultural de la Nación.

La ministra de Cultura, Betssy Chavez Chino, realizó el lanzamiento oficial del Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de las Industrias Culturales y Artes – Rentoca, que nace con el objetivo de disponer de una base de datos oficial que permita identificar a las personas naturales y jurídicas, dedicadas a las artes, las industrias culturales y el Patrimonio Cultural de la Nación.

“El Rentoca es una herramienta que nos permitirá construir una base de datos oficiales. Nos permite identificar, localizar y caracterizar. Nos permite diseñar políticas públicas y mejorar los servicios públicos del sector”, dijo la ministra durante la presentación.

Indicó que, en esta primera etapa, se tiene planificado lograr la inscripción de 100 mil trabajadores de la cultura y de las artes, y que, dentro de un mes se realizará este lanzamiento de Rentoca en lenguas originarias.

“La cultura es fundamental y vital. No hay ninguna persona ni ningún artista, ni organización dedicada a la cultura y las artes a la que le pregunten si es derecha, de izquierda o de centro. Si en nuestro país, no empezamos a entendernos, desde algún espacio, no vamos a encontrar puntos de unidad”, señaló.

La actividad se realizó en la sede del Ministerio de Cultura, donde la reconocida cantante de música andina, Amada Portales y la artista amazónica, Olinda Silvano, fueron las primeras en registrarse en Rentoca.

Esta ceremonia contó con la presencia de destacados artistas como Pelo D´Ambrosio, Mauricio Mesones, Manuelcha Prado, Ruth Karina, danzantes de tijeras y artistas de diversas expresiones culturales de las regiones.

También estuvieron presentes el presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República, Héctor Acuña; Ruth Luque, vicepresidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología y el congresista, Guillermo Bermejo y diversas autoridades del sector.

Cabe mencionar que, esta es la primera vez que el Perú contará con este registro, que busca como resultado, a mediano y largo plazo, tener un panorama completo de los agentes de las industrias culturales y las artes, y con ello poder atender a sus necesidades específicas y aportar a la evaluación de políticas públicas.

Inscripción a Rentoca

La inscripción al Rentoca es virtual. Los interesados deben ingresar a https://plataformamincu.cultura.gob.pe/administrados para crear un usuario, solo para aquellos que no tengan casilla electrónica. Luego de ello, seleccionar el botón del Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Cultura y las Artes, en dicha plataforma y llenar la ficha correspondiente.

La información enviada será validada por el Ministerio de Cultura en un plazo máximo de 30 días hábiles y, tras ello, se emitirá una resolución y el registro correspondiente comunicándolo al o los interesados, a través del correo electrónico, o los medios que hayan indicado durante el registro. Para mayor información pueden ingresar a la página del Rentoca https://rentoca.cultura.pe/

Esta iniciativa nace mediante el Decreto Supremo N° 008-2021-MC, donde se crea RENTOCA, para ayudar a la recolección y sistematización de información de los trabajadores y organizaciones de las industrias culturales, artes y patrimonio del Perú, que permitirá diseñar políticas públicas y la mejora de los servicios públicos.

Asimismo, brindará información a las entidades de la administración pública y privada sobre las personas naturales y jurídicas, dedicadas a las artes, las industrias culturales, y el Patrimonio Cultural de la Nación, para con ello, disponer de directorios que permitan ampliar la circulación de bienes y servicios culturales; así como las convocatorias y difusión de oportunidades para agentes culturales.

Se pueden inscribir al Rentoca, el o la trabajador (a) que ejerza una actividad económica principal o secundaria directamente ligada a los siguientes sectores de la cultura y las artes: música, artes visuales, artes escénicas, libro y lectura, audiovisual (cinematografía, videojuegos y plataformas audiovisuales), enseñanza cultural y sector de lenguas indígenas u originarias y tradición oral. También pueden inscribirse las organizaciones culturales con y sin personería jurídica.

Dentro de los beneficios que ofrecerá Rentoca a sus inscritos, es que podrán participar en el diseño de políticas públicas sectoriales y multisectoriales, basadas en la realidad y diversidad de los trabajadores y organizaciones de la cultura y las artes.

Así como también, facilitará la participación en servicios del Ministerio de Cultura como los Estímulos Económicos y Conecta. Además, participarán de convocatorias culturales

Sobre Rentoca

Es una herramienta que regulará la administración del registro de personas naturales y jurídicas que se dedican a fines culturales, así como de los bienes del patrimonio cultural, creadores, productores de arte y de especialidades afines.

Esta iniciativa forma parte de la Política Nacional de Cultura al 2030, aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-2020-MC, donde se establece que el Ministerio de Cultura, debe “Fortalecer las capacidades del Ministerio de Cultura para generar y promover el uso de la información y el conocimiento sobre el sector y las políticas culturales”, siendo RENTOCA un vehículo de apoyo.

Asimismo, Rentoca tiene relación con el Plan de Recuperación de las Industrias Culturales y Artes, aprobado mediante RM N° 0086-2022-DM/MC, donde se propone la actividad estratégica: “Impulsar estudios y la gestión de información referente a las industrias culturales y las artes”, dentro de la cual, una tarea urgente es la implementación del Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Cultura y las Artes.