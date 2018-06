Minedu: si un maestro falta tres días a clases será reemplazado

El ministro de Educación, Daniel Alfaro, aseguró hoy que su sector actuará con firmeza ante la pretendida huelga convocada por una facción del Sutep, y que si se dieran tres días de inasistencia de algunos profesores, estos serán reemplazados.

“Si dan tres días de inasistencia, se declara el abandono de trabajo y se lleva a un reemplazo. Con lo que se descontará al maestro que no vaya a trabajar se le pagará al reemplazante, por lo que no habrá doble gasto”, dijo a RPP al señalar que la medida de fuerza es ilegal.

Detalló que eso evitará que se tenga que disponer de un periodo de recuperación de clases, lo que el año pasado no dio resultado, pues los alumnos no asistían a esas jornadas por ser sábados y feriados y los directores tampoco asistieron, pero pese a eso, se les pagó a quienes hicieron huelga.

Consultado sobre si hay maestros disponibles para sustituir a los huelguistas, Alfaro indicó que se han tomado la previsiones necesarias con las direcciones regionales de Educación, preparando la lista de reemplazos. Agregó que los sustitutos serían aquellos profesores que quedaron en segundo y tercer lugar en los concursos públicos.

Fue firme también al señalar que se congelarán las cuentas de los gobiernos regionales que paguen los días no trabajados a los eventuales huelguistas como se hizo el año pasado. En ese sentido, dijo que se chequearan las planillas para verificar si se hizo o no esos pagos a quienes no laboraron.

Los reclamos del grupo no reconocido oficialmente denominado Sutep-Conare, y que lidera Pedro Castillo, son entre otros, la derogatoria de la Ley de Reforma Magisterial, la eliminación de las evaluaciones de desempeño docente y su reconocimiento como gremio magisterial.

El ministro enfatizó que no se puede ir a una huelga argumentado falta de diálogo porque siempre se ha conversado con Castillo y sus seguidores.

Sin embargo, sostuvo que hay puntos que no son negociables como la derogatoria de la Ley de Reforma Magisterial. “En la meritocracia no se dará un paso atrás”, subrayó.

También descartó que haya algún intento de privatizar la educación, como lo sostiene el Sute-Conare. “Lo que en realidad privatiza la educación es la huelga, porque al generar desconfianza entre los padres de familia, estos migran a la educación privada”, aseveró.

En tanto, a través de su cuenta de Twitter, el Minedu informó que los docentes y estudiantes acuden con normalidad a sus instituciones educativas en todo el país, a pesar de la convocatoria de huelga promovida por una facción del Sutep encabezada por Castillo.

Esa situación de normalidad se observó en colegios como el Teresa Gonzales de Fanning, Melitón Carvajal y Alfonso Ugarte.

(Fuente: Andina)

