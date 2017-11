Cada mes ingresa al país un millón de productos eléctricos falsificados

– Enchufes, tomacorrientes, interruptores y otros, todo de uso común en el hogar

-Gremio de empresas de productos Eléctricos EPEI-Perú hace un llamado a no dejarse engañar por la falsa economía inmediata, con productos de baja calidad que afectan la seguridad de los consumidores

Más de ocho millones de productos eléctricos de bajo estándar y/o falsificados han ingresado al país a través de aduanas, según un estudio de monitoreo desarrollado por la Asociación Gremial de Empresas Internacionales de Productos Eléctricos del Perú EPEI, entre febrero a Setiembre del 2017, es decir mensualmente en promedio un millón de productos entre enchufes, dispositivos de protección termomagnética y diferencial, enchufes y tomacorrientes y dispositivos para arranque y parada de motores se venden en el mercado informal, afectando la seguridad de las personas.

Según precisa el Ingeniero Orlando Ardito, Gerente General de este gremio, muchos de estos productos que ingresan al mercado peruano vienen inclusive con el nombre de marcas formales que se venden en el país, y que los consumidores compran en lugares informales pensando ahorrar un poco de dinero, cuando en realidad se trata de una falsa economía inmediata, es decir la sensación que está “ahorrando” sin percatarse que el producto que adquiere puede durar mucho menos, deteriorarse con mayor rapidez o ser el causante de accidentes eléctricos en el hogar, en la empresa y lo que es peor aún perder la vida, señaló.

Ardito precisó que, en el mundo, la falsificación de productos eléctricos ocupa el segundo lugar después de los fármacos; que el 84% de la población compra productos falsos conscientes de que son falsos y que uno de cada cuatro artículos eléctricos instalados en el sector es falso y/o proviene de contrabando. Sin embargo el 85% de los usuarios se sienten seguros en su vivienda. “Esta situación revela también una tarea educativa pendiente con el consumidor, que sabe que un producto de baja calidad puede traerle problemas en la seguridad de su vivienda, pero aún así y no solo por precio, decide comprar un producto falsificado”, indicó el representante de EPEI-Perú.

La calidad en los productos eléctricos que ingresan al país con arancel cero y sub valuados, debido a los Tratados de Libre Comercio con países como China, ingresan libremente y siguen invadiendo todo el país en lugares como Las Malvinas y galerías comerciales informales en los alrededores de la siniestrada Nicolini, donde campea la falsificación y se continúa comercializando a vista y paciencia de las autoridades materiales eléctricos que no cumplen con estándares internacionales de calidad, eso a cuatros meses de producido el pavoroso incendio, y cuya lección no ha sido todavía aprendida, señaló el Gerente General de EPEI- Perú.

Para esta organización gremial representada por las más importantes empresas que producen piezas eléctricas el precio de los productos sub valuados no alcanza siquiera el costo del material, menos el de su elaboración, por eso el usuario no recibe calidad, solo un producto de bajo estándar, con la consiguiente pérdida para el país, comentó Ardito.

