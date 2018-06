Madison defiende a su familia en el final de la 1a parte de la 4ta temporada de “Fear the Walking Dead”

El domingo 10 de junio a las 8:00 p.m.

Alycia- Debnam Carey, Colman Domingo y un invitado sorpresa acompañan al host Chris Hardwick el lunes a la medianoche

Colman Domingo como Victor Strand, Alycia Debnam-Carey como Alicia Clark, Kim Dickens como Madison Clark y Danay Garcia como Luciana Galvez en “Fear the Walking Dead”

Un nuevo episodio de la serie original de AMC “Fear the Walking Dead” estrena el domingo 10 de junio a las 8:00 p.m. El octavo y último episodio de la 1a parte de la 4ta temporada “Nadie se ha ido”, fue escrito por Ian Goldberg y Andrew Chambliss y dirigido por Michael E. Satrazemis. Madison lucha por preservar la vida que tanto le costó construir. Morgan intenta hacer lo correcto. La 2da parte de esta 4ta temporada se emitirá más adelante este año.

Alycia Debnam – Carey (Alicia Clark), Colman Domingo (Victor Strand) y un invitado sorpresa acompañan al host Chris Hardwick en “Talking Dead: Fear Edition” el lunes a la medianoche.

Los heroicos, los mercenarios y los cobardes. Todos se cruzan y luchan en la cuarta temporada de “Fear the Walking Dead”. La nueva entrega viene con sorpresas e incorporaciones. Maggie Grace (“Taken”, “Lost”) interpreta a Althea; el actor Garret Dillahunt (“ER”, “Burn Notice”) encarna a John; y Jenna Elfman (“Dharma” & “Greg”) hace el papel de Naomi. Compuesta por 16 episodios, la 4ta temporada llega más salvaje que nunca. Kim Dickens y su familia intentan reconstruir sus vidas y defender su existencia, luchando entre ellos mismos y contra la legión de zombies. Además, con la llegada de Morgan, sobreviviente de “The Walking Dead”, surgen nuevas amenazas y alianzas.

Producida por AMC Studios, “Fear the Walking Dead” cuenta con la producción ejecutiva de Scott M. Gimple, los showrunners Andrew Chambliss e Ian Goldberg, Robert Kirkman, David Alpert, Gale Anne Hurd y Greg Nicotero. La nueva temporada consiste de 16 episodios y la última mitad de la temporada se estrenará más adelante en 2018.

