“Los idos de marzo”…Por Octavio Huachani Sánchez

Haber sido presidente del Consejo de Ministros de Ollanta Humala además de gobernador de la región San Martín pero sobre todo promotor de la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, fueron méritos suficientes para que el presidente Martín Vizcarra lo nombrara, primer ministro de su naciente gobierno.

Posteriormente Villanueva propició una reunión entre el Presidente Vizcarra y Keiko Fujimori, que se mantuvo en secreto hasta que la propia lideresa de Fuerza Popular la hizo pública.

Hasta ahí todo bien. Pero cuando el presidente Vizcarra propuso la no reelección de los congresistas así como la creación de la Junta Nacional de Justica en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura, que velaba por los interés de los fujimoristas, la cosa pasó de castaño a oscuro y comenzaron los momentos difíciles para la gestión Vizcarra y donde el primer ministro no supo o no pudo estar a la altura de las circunstancias. Igual se puede decir de algunos ministros.

Pero como todo tiene su final, ahora César Villanueva tendrá que abandonar su despacho de primer ministro y retornar a su curul en el Congreso. Junto a él abandonarán el gabinete otros seis o siete ministros.

Según trascendió algunos de los cambios serían en los sectores de Agricultura, Energía y Minas, así como Vivienda y Cultura.

La renovación del gabinete se caía de madura e incluso se supo que era de conocimiento de los actuales ministros, pues el presidente Vizcarra les comunicó en días previos que entre martes y miércoles se daría a conocer a sus relevos.

Pero otras fuentes aseguran que Villanueva, enterado de los cambios que adoptaría Vizcarra, adelantó su salida para no dar la impresión de haber sido despedido del cargo.

Sin duda la constante baja en las encuestas es una de los principales motivos por la que Vizcarra haya decidido por hacer cambios en el gabinete. A partir de los cambios el Presidente buscará sintonizar mejor con la población.

Al respecto la vicepresidenta Mercedes Aráoz, desde Canadá, ya había señalado que la caída de la popularidad del mandatario se debía a la poca participación de sus ministros.

Pero no solo era Meche. Se supo que Villanueva nunca contó con el visto bueno del oficialismo y, que en los últimos meses le habían pedido que no declarase por teléfono a los medios.

Los cambios y Lima la rumorosa

Se barajan varios nombres para suceder al renunciante presidente del Consejo de Ministros. Entre ellos se mencionó al embajador Allan Wagner, al ex ministro Jorge Nieto y al titular de Justicia, Vicente Zeballos. El primero negó la versión y el segundo no fue ubicado.

Para mantener las expectativas el mandatario mencionó que su nuevo gabinete tendrá una mayor participación de mujeres con el fin de alcanzar la paridad. Fue en el marco del Día de la Mujer. Como se esperaba la propuesta fue aplaudida.

Al hacerse pública la renuncia de César Villanueva a la presidencia del Consejo de Ministros, a través de un comunicado, el mandatario agradeció el trabajo del ex presidente del Consejo de Ministros.

“El presidente de la República agradece profundamente el trabajo realizado con compromiso y entrega por César Villanueva durante su gestión, espacio en el cual se ha dado impulso a las políticas de Estado del actual Gobierno en pro del desarrollo del país”, se lee en el documento.

Mientras tanto los rumores continúan. Unos mencionan Ántero Flores-Aráoz para el premierato, otros a Elmer Cuba para el portafolio de Economía y Finanzas, debido a que él integró el equipo de ese sector durante la última campaña de Keiko Fujimori.

Para la Cancillería se estaría considerando a Néstor Popolizio, actual viceministro de Relaciones Exteriores, mientras que para Energía y Minas se menciona a Juan Carlos Mathews, exviceministro de Mype e Industria.

En el Ministerio de Cultura, asimismo, suena Natalia Majluf, ahora directora del Museo de Arte de Lima (Mali), una posibilidad que en redes sociales cosechó aplausos y cuestionamientos.

La cartera de Salud podría encabezarla en unos cuantos días Janice Seinfeld, quien integró la Comisión de Protección Social, un equipo de trabajo que entregó recomendaciones al gobierno de Kuczynski sobre reformas al sistema de pensiones, financiamiento de la salud y seguro de desempleo. Para Defensa, entre tanto, se considera a Enrique Obando.

Sobre estas dos últimas e importantes carteras -la de Cultura y Salud)-, será nuestra próxima columna de opinión. Hasta entonces.

