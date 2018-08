López Obrador convoca a pacificar México: “olvido no, perdón sí”

El ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la unidad, la reconciliación y el perdón.“Olvido no, perdón sí”, dijo durante el primer foro por la Pacificación que se realizan en Ciudad Juárez, Chihuahua.

López Obrador explicó que no se va a resolver el problema de la inseguridad con más violencia. “El mal no se puede enfrentar con el mal. No creo en esa máxima del ojo por ojo y diente por diente”, indicó.

Explicó que esta ciudad fue el punto de partida de los foros porque hay una “sed de justicia” que su gobierno buscará saciar, y aseguró que no se obedecerá a intereses extranjeros para la conformación de las políticas públicas que surjan de estos foros.

Durante su discurso, cuando sentenció: “olvido no, perdón sí”, una mujer desde el público le replicó: “No se debe perdonar”, otra más le siguieron en coro.

Al respecto, López Obrador pidió a las víctimas de la violencia estar dispuestos a perdonar, aunque también dijo que respetará y escuchará a todos.

Pidió a los participantes debatir sin censura y sin tabúes para delinear un plan para la pacificación de México.

López Obrador inauguró en Ciudad Juárez, Chihuahua, el primero de los Foros por la Pacificación, con los que se busca escuchar a los diferentes sectores de la población para identificar propuestas que respondan a las prioridades en materia de seguridad.

El ganador de la elección presidencial está acompañado por Alfonso Durazo, propuesto como secretario de Seguridad Pública, quien dijo que bajo ningún supuesto, los crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada, masacres, ejecuciones y violaciones graves a derechos humanos serán sujetos de amnistía, y los únicos que se beneficiarían son los responsables de delitos no graves, en lo que no haya mediado violencia.

En los Foros por la Pacificación se explorarán todas las ideas y propuestas que permitan recuperar la paz y la serenidad en el territorio nacional, sostuvo Durazo.

En ese sentido indicó que el análisis incluirá el recurso de leyes especiales o indulto, pero aclaró que eso no significa un pacto con el crimen o amnistía para crímenes de lesa humanidad, como masacres, tortura sistemática, desaparición o forzada, entre otros.

Este foro es el primero de 18 que se harán en varios puntos del país y más de 25 consultas especializadas que finalizarán en octubre.

Al final de los foros se hará un balance que se compartirá con los participantes y elaborarán un documento de sistematización de acciones y políticas públicas, así como propuestas e iniciativas se a analizarán para trazar la ruta hacia la pacificación.

En el foro se abordarán cinco mesas temáticas: Víctimas, garantías de no repetición y mecanismos de reparación; Seguridad y justicia; Dinámicas fronterizas, migración y seguridad; Prevención, cohesión comunitaria y reconstrucción nacional, y Construcción de paz.

Se informó que se abrirá una sexta mesa de trabajo para discutir la Ley de Seguridad Interior, tras la exigencia de diferentes organizaciones sociales y colectivos.

(Fuente: Nodal)

