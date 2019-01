Llega a FX en América Latina “Deadly Class”

Una oscura y atrapante historia sobre la vida en una escuela secreta de élite para las próximas generaciones de los matones y asesinos más importantes del mundo

Estreno exclusivo en América Latina el jueves 17 de enero a las 10 pm por FX

El jueves 17 de enero a las 10 PM de su estreno en los EE.UU., FX presenta en exclusiva en América Latina, “Deadly Class”, la esperada serie basada en el cómic homónimo de Rick Remender (escritor y co-creador de títulos como “Uncanny Avengers”, “Captain America” y “Venom”).

Producida por los hermanos Russo (“Avengers: Infinity War”), la serie se desarrolla en el contexto de la contracultura de finales de los años 80 y sigue a Marcus (Benjamin Wadsworth, “Teen Wolf”), un adolescente vagabundo sin nada que perder, que es reclutado para ingresar en una escuela de élite secreta, donde las familias del crimen más poderosas del mundo, envían a las próximas generaciones de matones y asesinos que dominarán los negocios ilegales del mundo.

Marcus deberá ganarse el respeto de sus compañeros, hijos de importantes y respetados mafiosos de todos los órdenes, mientras lucha con las distintas camarillas despiadadas que asisten a la escuela. Marcado como un recién llegado de poco nivel, para Marcus no será fácil mantener su código moral, mientras asiste a durísimas y crueles clases de preparación para el crimen y el asesinato, lidia con alumnos y profesores, y se enfrenta a los dolores y tribulaciones habituales de la adolescencia.

Basada en la novela gráfica de Image Comics, “Deadly Class” está protagonizada por Benjamin Wadsworth (“Teen Wolf”), la venezolana María Gabriela de Faria (“Sitiados 2”), Benedict Wong (“Doctor Strange”), Lana Condor (“X-Men: Apocalipsis”), Luke Tennie (“Shock and Awe”), Liam James (“The Killing”) y Michel Duval (“Queen of the South”).

El jueves 17 de enero a las 10 PM, de su estreno en los EE.UU., FX presenta en exclusiva en América Latina, "Deadly Class", la esperada serie basada en el cómic homónimo de Rick Remender.

