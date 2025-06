LGTBIQ: Sepa cómo adquirir un departamento sin tener una unión legal

Muchas familias barajan diferentes opciones al momento de comprarse un departamento, sin embargo, cuando se trata de una pareja que no cuenta con una unión legal, diversas dudas saltan a la palestra: ¿podrán comprar un inmueble a nombre de ambos? Olenka Araujo, Gerente Comercial y Marketing de Alerces, inmobiliaria ecológica, nos cuenta los pasos que hay que seguir.

Para efectuar la compra de un departamento existen diferentes escenarios a tomar en cuenta, por ejemplo, aquel que afrontan las parejas que optan por no casarse, o aquellas que no tienen la opción legal de formalizar su unión para efectos patrimoniales legal en el país, como los miembros de la comunidad LGBTIQ+, dado que en el Perú no existe leyes que permitan el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Para todos ellos, existe la figura de la copropiedad, mediante la cual las personas que no tienen un vínculo patrimonial como en el caso del matrimonio, se hacen copropietarios de un mismo inmueble. En este escenario es importante especificar el porcentaje de participación que se le atribuirá a cada uno, el cual, por lo general, es proporcional a la inversión que cada uno aporta para la adquisición del departamento o del bien inmueble en general.

Dicho de otro modo, se debe detallar el porcentaje de dinero que da cada uno para que, en caso de haga una repartición, el bien se parta de acuerdo a lo invertido por cada uno. No hacer esta precisión activa la presunción legal que la participación es en partes iguales para cada uno de los compradores.

Asimismo, si se trata de buscar un financiamiento bancario, la calificación crediticia que ambos consigan será de la sumatoria de sus ingresos y deudas que tengan de forma personal, es decir, de forma mancomunada. En el caso de que uno de los compradores no aparezca en el contrato con la entidad que financia la operación de compra, es recomendable que un abogado redacte un acuerdo adicional en el que se redistribuye la participación sobre la propiedad, de tal forma que se constate que los participantes son los dueños del predio.

Por otro lado, se debe recordar que a pesar de que el inmueble por adquirir será a nombre de dos personas, los copropietarios, únicamente se firmará una sola minuta de compra-venta y una sola escritura pública, salvo el escenario comentado en el párrafo anterior.

