Las torres residenciales más importantes del mundo por abrir en el 2018/2019

Entre el segundo semestre de este año y todo el 2019, diferentes ciudades del mundo se convertirán en los hogares de las torres residenciales más esperadas y lujosas jamás antes vistas. Muchos de estos complejos han sido diseñados y decorados por reconocidos arquitectos y artistas para todos aquellos que tienen como prioridad la exclusividad y el confort. A continuación te mostramos 5 de las torres residenciales más importantes que están por abrir.

Miami, USA – Paramount Miami / Pisos: 60 / Por Completar: 2019

Paramount Miami Worldcenter no solo es el proyecto residencial con la variedad de servicios incluidos más extensa de los Estados Unidos sino que también ha roto récord de ventas en lo que va del año con un gran porcentaje de sus unidades ya vendidas (más del 75%). Una vez terminada a principios del 2019, la torre de 60 pisos y más de 550 unidades residenciales ofrecerá 26 penthouses de cuatro y cinco habitaciones con un área de hasta 600 metros cuadrados.

Dubai, United Arab Emirates – One Palm / Por completar: 2019

En Dubai, Emiratos Arabes Unidos, One Palm, un proyecto que cuenta con 90 apartamentos exclusivos frente al mar, desde uno hasta cuatro dormitorios, y con opcion a cinco o seis dormitorios si es dúplex, además contará con garaje de hasta 8 autos. One Palm tendrá espectaculares vistas en el Golfo Arábigo y del horizonte de Dubai, también ofrecerá conserje las 24 horas, servicio de chófer, limpieza, jardines, servicio de mayordomo, restaurantes exclsuivos, piscina cubierta y descubierta, gimnasio, spa, salas de terapia, cine, playa privada y muelle privado. Los apartamentos costosos de este edificio tendrán un valor de hasta 9 millones de dólares.

Miami, USA – Elysee / Pisos: 57 / Por completar: 2019

Con diseño a mano de renombrados expertos como el mundialmente reconocido arquitecto Bernardo Fort-Brescia de Arquitectónica y el afamado diseñador de interiores Jean-Louis Deniot, Elysee ofrecerá una colección limitada de residencias que llevarán el nombre ‘Les Grandes Maisons’. Dicha colección consistirá de las unidades más grandes, más caras y en los diez pisos más altos de este edificio – del piso 46 al 56.

London, United Kingdom – AYKON London One / Pisos: 50 / Por completar 2019

En Londres, Reino Unido se está construyendo AYKON London One, una residencia de lujo, ya que está respaldada por la firma Versace Home, la cual estará a cargo del diseño interior del proyecto. La torre ultramoderna tendrá 50 pisos, en el piso 23 un salón excusivo de Versace, así mismo contará con zonas de juego para niños, gimnasio, piscina cubierta, Jacuzzi, jardín y mucho más. Serán apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, y áticos que ofrecen impresionantes vistas de Londres, además, conserjería 24 horas y servicio de estacionamiento.

Beijing, China – Zun Tower / Pisos: 100 / Por completar: Finales del 2018

En el centro de Beijing, en China se está construyendo el Zun Tower, un centro de negocios que tendrá un área de 30 hectáreas y 528 metros de altura – el segundo edificio más alto del norte de China una vez terminado. La forma de la edificación es insipirado en un artefacto de ritua tradicional Chino, el ‘zun’. Una torre cuadrada con las esquinas redondeadas su anchura se transforma verticalmente desde sus 78 metros de ancho en la base, 54 metros en la mitad hasta su parte superior con 69 metros. Serán 60 pisos para un espacio de oficinas, 20 para residencias y 20 destiando para un hotel.

