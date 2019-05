Las escapadas familiares con niños encuentran un destino ideal en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit

Cómodas conexiones aéreas facilitan las escapadas familiares con niños durante el verano a una zona famosa por la belleza natural de su costa del Pacífico y por sus hoteles y actividades plenos de diversión

PUERTO VALLARTA, JALISCO – RIVIERA NAYARIT, NAYARIT, MEXICO (24 de mayo de 2019) – Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit invitan a las familias a venir este verano a explorar todo lo que este destino turístico tiene para ofrecer a los viajeros de todas las edades. Con emocionantes aventuras y actividades acuáticas, y hoteles que satisfacen todas las necesidades, este paraíso vacacional para niños es ideal para una escapada familiar llena de diversión. Por otra parte, es muy fácil llegar a esta región ya que cuenta con conexiones aéreas diarias hacia la costa del Pacífico mexicano desde las ciudades más importantes.

Actividades: Los niños encontrarán mucho que hacer en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit desde el momento en que el avión toca tierra. Entre sus atractivos se cuentan:

PUERTO VALLARTA:

• El Malecón: A los niños les encantará caminar o andar en bicicleta por el paseo frente al mar de un kilómetro y medio de extensión (una milla), bordeado de tiendas, restaurantes, espectáculos al aire libre, galerías y más. Una de las principales actividades es subir al faro de Matamoros a observar sus espectaculares vistas panorámicas.

• Recorrido por un barco pirata: Pocas cosas son más divertidas para los niños que recorrer un auténtico galeón español y dejar volar su imaginación. El recorrido es una buena oportunidad para aprender sobre tesoros escondidos y los piratas que alguna vez navegaron por la zona durante la época colonial española.

• Esnórquel en Los Arcos: Los Arcos, en la bahía de Banderas, es un lugar famoso para bucear y practicar esnórquel. Permite apreciar una vida marina colorida y variada, además de túneles, formaciones rocosas y otras curiosidades submarinas que de seguro encantarán a los jóvenes marinos.

RIVIERA NAYARIT:

• Tranquilo Surf Adventures en Punta Mita: No hay mejor manera de aprender a surfear que hacerlo en las hermosas aguas cristalinas de Punta Mita, una de las playas más exclusivas de la región.

• Wibit Mex-Bucerías: Ubicado en las tranquilas aguas de la Bahía de Banderas, Wibit Mex es un parque acuático que cuenta con un circuito de inflables, toboganes, torres con cuerdas, trampolines, puentes, cúpulas, túneles y mucho más.

• Aventuras en tirolesa en Canopy: La costa esmeralda de la región se puede explorar recorriéndola a través del follaje por medio de intrépidas tirolesas que suben la adrenalina. Casi 320 kilómetros (200 millas) de selva tropical cubren la costa del Pacífico y las estribaciones de la Sierra Madre, siendo Nuevo Vallarta, Punta Mita y Sayulita los principales centros de atracción.

Hoteles: A lo largo de la costa, diversos hoteles familiares ofrecen entretenimientos y ofertas especializadas para niños, tales como:

PUERTO VALLARTA:

• Now Amber Puerto Vallarta: Now Amber Puerto Vallarta combina un toque de elegancia sofisticada, pero discreta, con servicios e instalaciones Unlimited-Luxury siendo perfectos para parejas, familias o grupos de amigos. En Now Amber Puerto Vallarta hay actividades para todas las edades, incluyendo a los niños. El hotel cuenta con Explorer’s Club donde se organiza una gran variedad de actividades divertidas para los pequeños de 3 a 12 años de edad para que sus padres también tengan un poco de tiempo solos para divertirse, con la tranquilidad de saber que sus hijos estarán siempre bajo la supervisión de un adulto.

• Crown Paradise Club Puerto Vallarta: Las vacaciones en este hotel son inolvidables, ya que está diseñado para cada miembro de la familia con áreas y actividades especiales, haciendo de su estadía una experiencia única. Entre sus actividades se encuentra el Baby Paradise, el AquaPark y el Collage donde cada miembro de la familia sin importar su edad podrá disfrutar de las instalaciones de este hotel en un maravilloso destino entre el mar, la arena y la montaña.

• Meliá Puerto Vallarta: Este hotel todo incluido está situado en la exclusiva zona de Marina Vallarta sobre la playa; posee confortables y espaciosas habitaciones que ayudarán a disfrutar al máximo las vacaciones con sus maravillosas vistas hacia los jardines o a la espectacular bahía de Banderas. Para viajes en familia, este hotel es el ideal; los huéspedes se enamorarán de su concepto Kids & Co., donde los más pequeños podrán gozar de grandes sorpresas.

RIVIERA NAYARIT:

• Four Seasons – Punta Mita: Con versiones para niños de los ofrecimientos para adultos, como batas de baño para niños, un menú infantil y un recibimiento con leche y galletas a su llegada, el Four Seasons lo tiene todo. El programa especial Kids for All Seasons ofrece senderismo, clases de arte y muchas otras actividades que combinan la exploración de la naturaleza con el aprendizaje.

• Grand Velas Riviera Nayarit- Nuevo Vallarta: Con actividades que van desde tomar clases de mini mariachi a hacer excursiones ecológicas en bicicleta, y el club de niños para edades de 4 a 12 años, los jóvenes viajeros disfrutarán cada minuto de su estancia. Un conserje especializado en bebés ayuda a que los padres que viajan con infantes encuentren el tiempo para relajarse, ofreciéndoles servicios de niñera y otras necesidades.

• Hard Rock Hotel Vallarta-Nuevo Vallarta: ¡Toneladas de diversión esperan a los niños en el Hard Rock Hotel Vallarta todo incluido! El resort familiar cuenta con el Club de niños Roxity, creado para mantener activos a niños de 4 a 12 años con deportes de playa, yoga para niños, caminatas y más.

Éstas son sólo algunas de las opciones para familias con niños en esta temporada de verano en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, en la costa del Pacífico mexicano. El acceso a la región es muy fácil, ya que ofrece cómodas conexiones con las principales ciudades de Latinoamérica vía Panamá con Copa Airlines, por medio del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, que cuenta con 250 vuelos internacionales y nacionales por semana.

Me gusta: Me gusta Cargando...