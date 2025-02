La importancia de “almacenar” momentos

Tras un año extremadamente duro para muchas personas, el Día de San Valentín llegó para volver a dar valor a las cosas importantes, y los recuerdos generalmente lo son, ya que se trata de momentos irrepetibles.

César Sánchez, Country Manager para Perú y Ecuador de Kingston Technology, afirmó que “este Día de los Enamorados fue el primero luego de una pandemia que nos ha impedido estar cerca físicamente, y fue la ocasión perfecta para capturar y almacenar esas fotos y videos que todo el mundo espera guardar para siempre”. A continuación, Kingston Technology destaca dos soluciones de almacenamiento en formato microSD que se adaptan a distintos dispositivos:

Tarjetas MicroSD Canvas Go! Plus

Diseñadas para aventureros, con sus elevadas velocidades de transferencia de hasta 170 MB/s, las tarjetas microSD Canvas Go! Plus permiten agilizar los flujos de trabajo y mejorar la eficiencia para que tenga más tiempo para sacar a pasear su creatividad a la próxima aventura. Con velocidades U3 y V30 es posible filmar impresionantes videos 4K Ultra-HD sin preocuparse por velocidades lentas y corte de cuadros, así como tomar fotografías de acción en secuencias perfectas. Canvas Go! La microSD Plus es compatible con la categoría de rendimiento de aplicaciones A2 para agilizar flujos de trabajo con una mejora de la velocidad de aplicaciones en smartphones y otros dispositivos portátiles.

Tarjetas MicroSD Canvas Select Plus

Estas tarjetas son compatibles con dispositivos Android y han sido diseñadas para un rendimiento de nivel A1. Se caracteriza por una mayor velocidad y capacidad para cargar más rápido las aplicaciones, así como para capturar imágenes y vídeos de múltiples capacidades hasta 512GB, y velocidades de hasta 100 MB/s. Son la herramienta perfecta para tomar y almacenar fotos y videos, así como para editar contenido de alta definición.

Para ambos modelos, Kingston recomienda la capacidad de 256GB. Estas memorias pueden encontrarse en tiendas como Mesajil Hnos, Impacto, la casa de las memorias y Memory Kings. Sus precios oscilan desde los S/.40.00 hasta los S/. 500.00, dependiendo de su capacidad.