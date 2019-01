La exportación de uva se inicia con buen pie

La campaña exportadora de la uva 2018-2019 empezó con buen pie pues en octubre los envíos sumaron casi US$ 63 millones, 94.6% más que en el mismo mes del 2017, informó la Asociación de Exportadores (ADEX), al detallar que llegaron a un total de 36 mercados.

Un punto a resaltar es la diversificación de más variedades exportadas, si bien resalta la Red Globe, se sumaron otras como la Crimson, Sweet Celebration, Sweet Globe, Sweet Sapphire, Flame, Jack Salute, Sugraone, Arra-15 y otras.

El gremio empresarial refirió que la apertura sanitaria de más mercados es importante para la internacionalización de esa fruta, los exportadores esperan que el próximo año Senasa logre su acceso a Argentina, para llegar a más mercados en el exterior.

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, el ranking fue liderado por Países Bajos (US$ 24 millones 450 mil) y Reino Unido (US$ 15 millones 370 mil) que de forma conjunta concentraron el 63.24%. Crecieron 166.9% y 48.3%, respectivamente.

Resaltan por su evolución Indonesia que en octubre del 2012 demandó uva peruana por poco más de US$ 500 mil y en octubre pasado lo hizo por US$ 3 millones 025 mil, lo mismo ocurre con Corea del Sur, Alemania, Hong Kong y Canadá.

Esta fruta ocupó el segundo lugar en el ranking de productos agroindustriales exportados, con el 10.9% del total despachado, solo fue superada por los arándanos.

La región que más exportó uva fue Piura (US$ 54 millones 266 mil), con el 86% del total. Lambayeque e Ica ocupan el segundo y tercer puesto, con envíos por US$ 6 millones 907 mil y US$ 1 millón 331 mil, respectivamente. Además se despachó también desde Ancash y Arequipa.

Hay que recordar que en la campaña 2017-2018 (Octubre del 2017-Septiembre del 2018) los despachos alcanzaron los US$ 790 millones 023 mil, 15% más que en la anterior (Octubre 2016 – Septiembre 2017) cuando el monto fue por US$ 687 millones 578 mil.

