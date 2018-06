La 72ª edición de la entrega de los premios Tony

En vivo y en directo por Film & ArtsBob Esponja: “l musicalrammy(R)hn inaciones cada unoLos Los

Los musicales “Mean Girls” y “Bob Esponja: el musical” lideran la competencia con 12 nominaciones a los premios Tony 2018. Josh Groban y Sara Bareilles presentan la ceremonia que celebra lo mejor de Broadway el domingo 10 de junio a las 7:00 p.m. y que se transmitirá en vivo y en directo para toda Latinoamérica por Film & Arts.

LIMA, junio de 2018 – Por 18° año consecutivo, la pantalla de Film&Arts transmitirá en vivo y en directo el mayor evento de teatro de Broadway: la 72ª Entrega anual de los Premios Tony con Josh Groban y Sara Bareilles como anfitriones. El domingo 10 de junio a partir de las 7:00 p.m. se transmite la ceremonia a través de Film & Arts.

Los seguidores de Film & Arts podrán disfrutar de contenido exclusivo a través de las redes sociales del canal con una cobertura especial de la alfombra roja y entrevistas con grandes estrellas de Broadway.

A continuación, los horarios para ver la entrega en vivo y sus diferentes repeticiones a lo largo del mes de junio

EMISION EN VIVO POR FILM&ARTS DE LOS PREMIOS TONY 2018

• Domingo 10 de junio a las 7:00 p.m. por Film & Arts: Emisión en vivo y en directo desde el Radio City Music Hall de Nueva York.

EMISION DE LAS REPETICIONES SUBTITULADAS EN ESPAÑOL POR FILM & ARTS DE LOS PREMIOS TONY 2018

• Sábado 16 de junio a las 7:00 p.m.

• Domingo 17 de junio a las 9:00 a.m.

• Martes 19 de junio a las 8:00 p.m.

• Sábado 23 de junio a las 1:00 p.m.

• Viernes 29 de junio a las 2:00 p.m.

Desde la Biblioteca Pública de Nueva York fueron anunciados los nominados de esta nueva edición, donde producciones inspiradas en éxitos audiovisuales lideran la competencia. “Harry Potter y el legado maldito”, inspirado en el éxito literario y fílmico, “Bob Esponja: el musical”, del show televisivo homónimo, y “Mean Girls”, musical basado en la película de culto “Chicas pesadas”, compiten en al menos 10 categorías distintas. Además, “Frozen”, el mega éxito de Disney® compite por el máximo galardón: “Mejor musical” y mejor musical original por la canción “Let it go”, entre otras.

LA RELEVANCIA DE LOS REESTRENOS

En la temporada 2018, la obra de texto “Angels in America” (11 nominaciones) y los musicales “Carousel” (11), “My Fair Lady” (10) y “Once on this Island” (8), se posicionan como favoritos de la contienda. Sus personajes y guiones reflejan algunas de las conversaciones sociales de mayor peso de hoy en día. El movimiento #MeToo, el empoderamiento femenino y la discriminación social son algunos de los tópicos que estas grandes piezas abordan.

Entre los talentos nominados se encuentran Andrew Garfield (“Hasta el último hombre”, “Spiderman”) por su labor protagónica y Nathan Lane (“Los productores”, “The Good Wife”) como mejor actor de reparto en “Angels in America”. La soprano Renée Fleming, en su debut sobre Broadway, es reconocida con una nominación como actriz de reparto en musical por “Carousel”. También en esta producción, Jessie Mueller (ganadora al Tony como mejor actriz por “Beautiful”, 2014) compite nuevamente por el máximo galadrón actoral por su trabajo protagónico como la tenaz e imbatible Julie Jordan, una mujer que pelea en contra de la violencia doméstica.

EL TALENTO LOCAL CONQUISTA BROADWAY

La ceremonia 2018 marca un precedente único: dos argentinos se posicionan como productores de los favoritos de Broadway en la misma temporada. Ricardo Hornos, ganador por “El curioso incidente del perro a medianoche” (2015), compite por las dos estatuillas: mejor reestreno de obra de texto por “Angels in America” y reestreno de musical por “Carousel”. En esta misma categoría, Diego Kolankowsky, productor nominado por “Spring Awakening” (una reversión única con elenco de actores sordomudos), presenta la reposición de “Once on this Island”.

También, el celebrado actor John Leguizamo compite en la categoría de mejor obra de teatro por “Latin History for Morons” (“Historia latina para idiotas”) de la cual es autor. Además, la trayectoria de Leguizamo como promotor de la discusión de temáticas sociales de inclusión y diversidad cultural le merecen una estatuilla honorífica en esta edición. El colombiano se ubica junto a Chita Rivera, Andrew Lloyd Webber y Bruce Springsteen, otros homenajeados con el Premio Tony especial a la trayectoria.

Listado de todos los nominados para la edición 72ª edición de los premios Tony por Film & Arts:

Mejor musical

The Band’s Visit Frozen Mean Girls Bob Esponja: el musical

Mejor obra de teatro

The Children pa or Lucy Kirkwood Farinelli and the King por Claire van Kampen Harry Potter y el legado maldito por Jack Thorne Latin History for Morons por John Leguizamo Junk por Ayad Akhtar

Mejor reestreno de musical

Carousel My Fair Lady Once on This Island

Mejor reestreno de obra

Angels in America The Iceman Cometh Lobby Hero Three Tall Women Travesties

Mejor actor principal en musical

Harry Hadden-Paton, My Fair Lady Joshua Henry, Carousel Tony Shalhoub, The Band’s Visit Ethan Slater, Bob Esponja: el musical

Mejor actriz principal en musical

Lauren Ambrose, My Fair Lady Hailey Kilgore, Once on This Island LaChanze, Summer: The Donna Summer Musical Katrina Lenk, The Band’s Visit Taylor Louderman, Mean Girls Jessie Mueller, Carousel

Mejor actor principal en obra de teatro

Andrew Garfield, Angels in America Tom Hollander, Travesties Jamie Parker, Harry Potter y el legado maldito Mark Rylance, Farinelli and the King Denzel Washington, The Iceman Cometh

Mejor actriz principal en obra de teatro

Glenda Jackson, Three Tall Women Condola Rashad, Saint Joan Lauren Ridloff, Children of a Lesser God Amy Schumer, Meteor Shower

Mejor actor de reparto en musical

Norbert Leo Butz, My Fair Lady Alexander Gemignani, Carousel Grey Henson, Mean Girls Gavin Lee, Bob Esponja: el musical Ari’el Stachel, The Band’s Visit

Mejor actriz de reparto en musical

Ariana DeBose, Summer: The Donna Summer Musical Renee Fleming, Carousel Lindsay Mendez, Carousel Ashley Park, Mean Girls Diana Rigg, My Fair Lady

Mejor actor de reparto en obra de teatro

Anthony Boyle, Harry Potter y el legado maldito Michael Cera, Lobby Hero Brian Tyree Henry, Lobby Hero Nathan Lane, Angels in America David Morse, The Iceman Cometh

Mejor actriz de reparto en obra de teatro

Susan Brown, Angels in America Noma Dumezweni, Harry Potter y el legado maldito Deborah Findlay, The Children Denise Gough, Angels in America Laurie Metcalf, Three Tall Women

Mejor coreografía

Christopher Gattelli, My Fair Lady Christopher Gattelli, Bob Esponja: el musical Steven Hoggett, Harry Potter y el legado maldito Casey Nicholaw, Mean Girls Justin Peck, Carousel

Mejor música original

Adrian Sutton, Angels in America

Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez, Frozen Jeff Richmond and Nell Benjamin, Mean Girls David Yazbek, The Band’s Visit Yolanda Adams, Steven Tyler and Joe Perry of Aerosmith, Sara Bareilles, Jonathan Coulton, Alexander Ebert of Edward Sharpe & the Magnetic Zeros, the Flaming Lips, Lady Antebellum, Cyndi Lauper, John Legend, Panic! at the Disco, Plain White T’s, Tom Kenny and Andy Paley, They Might Be Giants, T.I., David Bowie and Tom Kitt, Bob Esponja: el musical

Mejor guion

Tina Fey, Mean Girls Kyle Jarrow, Bob Esponja: el musical Jennifer Lee, Frozen Itamar Moses, The Band’s Visit

Mejor dirección de musical

Michael Arden, Once On This Island David Cromer, The Band’s Visit Tina Landau, Bob Esponja: el musical Casey Nicholaw, Mean Girls Bartlett Sher, My Fair Lady

Mejor dirección de obra de teatro

Marianne Elliott, Angels in America Joe Mantello, Three Tall Women Patrick Marber, Travesties John Tiffany, Harry Potter y el legado maldito George C. Wolfe, The Iceman Cometh

Mejor orquestación

John Clancy, Mean Girls Tom Kitt, Bob Esponja: el musical AnnMarie Milazzo and Michael Starobin, Once On This Island Jamshied Sharifi, The Band’s Visit Jonathan Tunick, Carousel

Mejor vestuario en musical

Gregg Barnes, Mean Girls Clint Ramos, Once On This Island Ann Roth, Carousel Paul Tazewell, Summer: The Donna Summer Musical David Zinn, Bob Esponja: el musical Catherine Zuber, My Fair Lady

Mejor vestuario en obra de teatro

Jonathan Fensom, Farinelli and the King Nicky Gillibrand, Angels in America Katrina Lindsay, Harry Potter y el legado maldito Ann Roth, The Iceman Cometh Ann Roth, Three Tall Women

Mejor diseño escénico de musical

Dane Laffrey, Once On This Island Scott Pask, The Band’s Visit Scott Pask, Finn Ross and Adam Young, Mean Girls Michael Yeargan, My Fair Lady David Zinn, Bob Esponja: el musical

Mejor diseño escénico de obra de teatro

Miriam Buether, Three Tall Women Jonathan Fensom, Farinelli and the King Christine Jones, Harry Potter y el legado maldito Santo Loquasto, The Iceman Cometh Ian MacNeil and Edward Pierce, Angels in America

Mejor diseño de iluminación de musical

Kevin Adams, Bob Esponja: el musical Jules Fisher and Peggy Eisenhauer, Once On This Island Donald Holder, My Fair Lady Brian MacDevitt, Carousel Tyler Micoleau, The Band’s Visit

Mejor diseño de iluminación de obra de teatro

Neil Austin, Harry Potter y el legado maldito Paule Constable, Angels in America Jules Fisher and Peggy Eisenhauer, The Iceman Cometh Paul Russell, Farinelli and the King Ben Stanton, Junk

Premio Tony especial por trayectoría

Chita Rivera

Andrew Lloyd Webber

Bruce Springsteen

John Leguizamo

Cantidad de nominaciones por producción

Mean Girls – 12 Bob Esponja: el musical: The Musical – 12 Angels in America – 11 The Band’s Visit – 11 Rodgers & Hammerstein’s Carousel – 11 Harry Potter y el legado maldito, partes 1a y 2da – 10 My Fair Lady – 10 Eugene O’Neill’s The Iceman Cometh – 8 Once On This Island – 8 Edward Albee’s Three Tall Women – 6 Farinelli and The King – 5 Travesties – 4 Frozen – 3 Lobby Hero – 3 The Children – 2 Junk – 2 Summer: The Donna Summer Musical – 2 Children of a Lesser God – 1 Latin History for Morons – 1 Meteor Shower – 1 1984 – 1 Saint Joan – 1

