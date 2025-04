KYGO confirmó show en Lima!

Uno de los DJs más célebres del mundo: Kygo actuará en Lima el próximo 20 de Noviembre en el Arena Perú.

Así lo acaba de confirmar Masterlive , productora responsable de la llegada de la megaestrella noruega Kygo, quien trae como invitado especial a Frank Walker.

Ya sea detrás del piano en su estudio o encabezando un festival con entradas agotadas, Kygo reafirma silenciosamente su estatus como un talento prodigioso, un productor con visión de futuro, un DJ dinámico y una superestrella mundial influyente.

El músico noruego, cuyo nombre de nacimiento es Kyrre Gørvell-Dahll, se presentó por primera vez en 2013 y silenciosamente se convirtió en uno de los creadores de éxitos más importantes del mundo, acumulando 23 mil millones de transmisiones de audio y video globales acumuladas para 2022, y ha batido numerosos récords de transmisión.

Kygo obtuvo uno de sus mayores éxitos con el multiplatino «It Ain’t Me» (feat. Selena Gomez), llegando al Top 10 del Billboard y registrando más de 2.9 mil millones de reproducciones a la nivel mundial.

En 2019, Kygo lanzó «Higher Love» con Whitney Houston y generó otros 1.400 millones de transmisiones/vistas combinadas en todo el mundo y alcanzó el puesto número 1 en Dance Radio, además de dejar su huella en un clásico.

Su tercer álbum «Golden Hour» , fue aclamado por la crítica, sobresaliendo los himnos «Like It Is» (con Zara Larsson & Tyga), «Lose Somebody» (con OneRepublic), y “Esperaré” (hazaña. Sasha Alex Sloan).El álbum ha obtenido más de 2.500 millones de reproducciones.

Después de «Golden Hour», Kygo lanzó su remix de «What’s Love Got To Do With It» de Tina Turner y «Hot Stuff» de Donna Summer también con excelentes comentarios.

Asimismo, Kygo confirmó en las últimas semanas que se encuentra trabajando en su cuarto álbum de estudio, del que se conocen cuatro temas: ‘Freeze’, ‘Dancing Feet’ en colaboración con el grupo de Joe Jonas, DNCE; ‘Never Really Loved Me’ y ‘Lost Without You’, ambas con la colaboración del cantante australiano Dean Lewis.

Los tickets para ver a Kygo salen en pre-venta este 25 y 26 de Agosto con 15% de descuento con Tarjetas Interbank en la plataforma de Teleticket.