Kuczynski pide el levantamiento de su secreto bancario

El jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, señaló esta noche que no renunciará a la Presidencia de la República y pidió a la fiscalía el levantamiento de su secreto bancario.

“Estoy aquí para dar la cara, no me corro, ni me oculto, ni tengo motivo para hacerlo. Estoy aquí porque ustedes merecen una explicación y yo tengo la obligación de darla”, señaló en un mensaje a la Nación desde Palacio de Gobierno junto a todos los ministros de Estado.

El presidente Kuczynski señaló que es un hombre honesto y lo ha sido toda mi vida, y por ello está dispuesto a defender la verdad ante la comisión Lava Jato del Congreso y la Fiscalía.

“Pido el levantamiento de mi secreto bancario para que revisen todo lo que quieran y asumo todas las responsabilidades que se deriven de mis actos (…)”, aseveró.

Kuczynski también dijo que no se va “dejar amedrentar” ante las advertencias de la oposición política en el Congreso.

“No voy a abdicar, ni a mi honor, ni a mis valores, ni responsabilidades como presidente de todos los peruanos, invito a todos los actores políticos a hacer lo mismo, nos costó mucho recuperar esta democracia, no la volvamos a perder”, subrayó.

En su mensaje de hoy, Kuczynski afirmó que la información sobre presuntos pagos de la constructora brasileña Odebrecht difundida es falsa y pidió no dejarse confundir por un “tendencioso reporte”.´

Señaló, en primer lugar, que no tiene “ninguna relación como socio ni como ejecutivo” con First Capital que, según dijo, pertenece al empresario chileno Gerardo Sepúlveda.

Ratificó que en una ocasión dio un “servicio asesoría financiera” a esa empresa “de manera absolutamente legítima mientras no ocupaba ningún cargo público” y mostró la factura que le entregaron por ese servicio.

“Dicho todo esto, es indispensable que expliquemos lo que realmente está pasando aquí: la corrupción sistemática pretende amenazar a nuestro gobierno y a nuestro sistema democrático, es así de claro y así de grave”, acotó.

(Fuente: Andina)

