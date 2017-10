Kuczynski: Gobierno da prioridad a las obras de agua, vivienda y transporte

No se permitirá actos de corrupción, ratifica

El presidente Pedro Pablo Kuczynski señaló hoy que en su gestión se está dando prioridad a diversas obras de agua, vivienda y transportes y recalcó que no se permitirá actos de corrupción que perjudican a la población honesta en el país.

Desde la región Arequipa, donde llegó para dar inicio a las obras de construcción del puente de la autopista Arequipa – La Joya, manifestó que se debe dar atención a la infraestructura de agua y saneamiento, para reducir los efectos adversos climáticos, que ya se sienten en el mundo.

“Gracias Arequipa, voy a cumplir con el agua, vivienda y transporte y necesitamos agua no sólo en las casas, también en el campo (…) el cambio climático es peligroso y tenemos que conservar nuestros recursos y naturaleza para tener agua en las vivienda y el campo”, afirmó.

El mandatario sostuvo que se vienen redoblando esfuerzos para dotar de servicio de agua a la población nacional, y destacó que el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, se viene encargando de este trabajando en los proyectos necesarios para llegar a los objetivos trazados.

Remarcó que en este trabajo se necesita de gente honesta para evitar que la corrupción afecte a las obras que se ejecutarán en el país, por tal motivo expresó su satisfacción en que el puente sobre el puente La Joya – Arequipa se realice en breve y se concluya el próximo año.

“Estamos en un Gobierno nuevo, aquí no hay corrupción, no la toleramos, tenemos un nuevo contralor que es de primera y a quien conozco (…) ustedes van a ver a un Gobierno con obras no cuestionadas”, recalcó.

El presidente dijo también que se trabaja efectivamente en la infraestructura portuaria y recalcó que la costa sur, que hoy tiene entre uno y dos puertos, en breve contará con cinco puertos.

El presidente Kuczynski estuvo en el kilómetro 20 de la autopista Arequipa – La Joya, tramo denominado Quebrada río Chili, a fin de dar inicio a la construcción del puente que se levantará sobre el río del mismo nombre.

Lo acompañó el primer vicepresidente Martín Vizcarra, el ministro de Transportes, Bruno Giuffra y la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio.

(Fuente: Andina)

