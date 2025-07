Junta de Portavoces revisará pedidos de comisiones investigadoras

La presidenta del Congreso, Maricarmen Alva Prieto, informó que en la próxima sesión de la Junta de Portavoces se revisarán los pedidos de conformación de comisiones investigadoras “porque no se puede crear comisiones por cada tema. Existe un tema de falta de personal, de presupuesto y de oficinas”.

Informó a la Representación Nacional que, hasta la fecha, se han aprobado la conformación de ocho comisiones investigadoras y once comisiones especiales.

“Aquí no se ha discriminado a nadie. El tema está claro. Lo vamos a ver en Junta de Portavoces. No se pueden crear comisiones investigadoras por cada tema que generalmente se trasladan a la Comisión de Fiscalización y se crean grupos de trabajo. No se trata de no querer que se investigue”, puntualizó.

Esta precisión surgió durante el debate previo a la aprobación de la Comisión especial multipartidaria de estudio “que se encargará de realizar investigaciones, estudios legales y gestionar los proyectos normativos necesarios que permitan proponer soluciones para que los sectores populares de peruanos emprendedores puedan generar capital, por el periodo parlamentario 2021-2026”.

La votación fue de 72 votos a favor, 35 votos en contra y 1 abstención.

La Moción de Orden del Día 501 –por la cual se propone este grupo especial– fue presentada el 17 de setiembre de 2021 por congresistas de las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Somos Perú-Partido Morado.

Durante la sustentación, la congresista Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País) afirmó que esta comisión tiene como objetivo desarrollar el marco legal para permitir que los sectores C, D y E “sean protegidos, por lo que se denominará el consenso por la globalización justa, que obedece a centenares de convenios y tratados suscritos por el Estado peruano”.

De este modo, sostuvo, esta comisión será un foro de discusión nacional “y se contará con especialistas quienes, sin costo alguno, propondrán reformas sobre la informalidad”.

Por su parte, el congresista Alex Paredes Gonzales (PL) fue quien inició el debate y dijo que a pesar de que votó a favor de la presente moción, “es momento de hacer un alto a esta discriminación”.

Citó que la moción 34 presentada por congresistas de Ayacucho, con fecha 9 de agosto, aún no se discute. Sin embargo, la moción 501 sí tiene prioridad para su debate. “¿Cuánto va a esperar la región Ayacucho para saber lo que ocurrió en su hospital?”, inquirió.

A su turno, la legisladora Noelia Herrera Medina (RP) preguntó ¿cuáles son los criterios para programar las mociones?, ¿por qué unas sí y otras no? “Hay que tener respuestas para brindarlas a la población”.

A su vez, el parlamentario Edward Málaga Trillo (Somos Perú-Partido Morado) sostuvo que no es momento de victimizarse. “Lo importante es ir al asunto de fondo. Este es un tema del Ejecutivo y debe hacerse a través de las comisiones que ya existen. Sobre la moción en discusión planteó que debe precisarse su parte resolutiva y que no sea para los siguiente cinco años”.

Mientras que la legisladora Martha Moyano Delgado (FP) manifestó que hay un reglamento que debe estudiarse,” y allí se dice que el Consejo Directivo confecciona la agenda legislativa del Pleno, y son los portavoces quienes priorizan esa agenda”. Invocó a sus colegas para que los temas que pueden ser materia de investigación sean abordados por las comisiones ordinarias, las cuales sí pueden solicitar facultades de investigación.