Jóvenes gamers peruanos: La revelación del streaming en medio de la pandemia

Kratos y Claire Redfield envían saludos a streamer peruano y seguidores por su primer aniversario.

A más de un año de la crisis sanitaria, las personas buscan disfrutar del tiempo en casa en lo que más les gusta, y tras la acogida de las herramientas tecnológicas, la industria gamer ha ganado mayor posición en los hogares peruanos.

En ese sentido, debido a la coyuntura, es un factor constante ver en redes sociales a jóvenes gamers realizar streamings de sus videojuegos favoritos tales como Resident Evil, Outlast, la saga de Uncharted, Crash Bandicoot, Dragon Ball Z Kakarot y muchos más.

“La pandemia nos ha encerrado en casa, pero es la computadora la que ahora nos abre las puertas del mundo, y que mejor que aprovechar esa oportunidad para compartir lo que más nos gusta con los demás. Realizar streaming me permite, además de tener una comunidad, entretener y lograr que las personas que me siguen olviden por un instante la situación que atravesamos”, expresó el streamer peruano conocido como JRex, un canal que empezó a pocos días de declarada la emergencia por la Covid-19.

Desde hace un año que abrió su canal, el joven amante de los videojuegos apunta a crecer de a pocos y a un entretenimiento sano donde junto a sus seguidores comparte alegrías, aventuras, retos y mucho más. “El streaming es la forma de entretener a los demás con lo que me apasiona, y eso ha hecho que el amor a mi comunidad continúe creciendo, valoro el tiempo que me brindan y significan mucho para mi, ya que son ellos los que me han ayudado a sobrellevar la pandemia”, señaló.

El crecimiento prometedor de los canales de videojuegos

Las comunidades gamers han alcanzado gran porcentaje de crecimiento en tiempos de coronavirus, muchas han podido lograr grandes cosas en tan poco tiempo. Ese es el caso JRex, quien con tan solo un año de creación recibió los saludos de reconocidos actores de doblaje y motion capture: Christopher Judge (Kratos) y Stephanie Panisello (Claire Redfield) a través de un video felicitaron al joven streamer por su primer aniversario de transmisión en la plataforma de Facebook Gaming.

“Quiero felicitarte por tu primer aniversario. ¡El canal de JRex!”, se le escucha decir en el video al actor que interpreta a Kratos en God of War. Por su parte, Panisello se animó a declarar un poco en un perfecto español para sorpresa de los seguidores: “Gracias por ser un fan grande mío porque eso me dice mucho y me gusta mucho también. Gracias por el amor de ser fan”, saludó.

No suficiente con eso, tanto Judge como Panisello saludaron a algunos de los seguidores que apoyan mucho al streamer durante su trayecto.

“Es una emoción muy grande para mi y toda mi comunidad, porque es un sueño cumplido el haber recibido los saludos de personajes tan representativos en el mundo de los videojuegos. Anteriormente también, Mario Castañeda, reconocida voz de Gokú y maestro del doblaje mexicano, nos honró presentando, interpretando a Gokú, el streaming que iba a realizar de uno de los videojuegos que a mi me encanta: Dragon Ball Z Kakarot. Para el primer año me propuse sorprender a mis seguidores y creo que lo logré, las sorpresas continuarán así que les pido estén atentos”, enfatizó JRex.

Así como el canal de JRex, el cual actualmente cuenta con casi 3000 seguidores y realiza directos de martes a jueves, hay muchos más dedicados a entretener desde un computador utilizando las herramientas que están a su alcance, lo que los lleva a seguir creciendo pero sobre todo demostrar la pasión y el amor por los videojuegos.