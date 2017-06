Jóvenes emprendedores de Adex exhiben productos Superalimentos peruanos en el Parque de la Exposición

Exportación de Superfoods crecieron 9% el 2016, informó ADEX.

Viernes 16 de Junio 2017 (peruinforma.com) .- La exportación de los “superfoods” peruanos creció 9% el año pasado al sumar US$ 2 mil 942 millones. Debido a esa tendencia mundial por consumir alimentos sanos, jóvenes emprendedores del Instituto de ADEX presentan más de 80 productos con valor agregado, elaborados con superalimentos en la 24° edición de Feriadex, que se desarrollará hasta este domingo 18 de Junio en el Parque de la Exposición.

También se realizan actividades complementarias, como conferencias magistrales, a cargo de especialistas en Comercio Exterior; ruedas de negocio y un circuito logístico, donde se representará las distintas operaciones que se realizan en un proceso de exportación.

Los envíos de la quinua, kiwicha, cañihua, maca, yacón, castañas, algarrobo, sacha inchi, maíz morado, camu camu, anchoveta y sus derivados, entre otros, crecen sostenidamente. En el 2012 sumaron US$ 1,567 millones, el 2013 US$ 1,924 millones, en el 2014 US$ 2,490 millones y en el 2015 US$ 2,689 millones.

El país que demandó más superfoods peruanos el año pasado fue EE.UU. con US$ 1,050 millones, lo que representó un alza de 12%. Otros destinos importantes fueron Países Bajos (US$ 557 millones), Reino Unido (US$ 241 millones) y España (US$ 174 millones), entre otros.

En la feria, organizada por el Instituto de ADEX, sus jóvenes alumnos presenta productos como snack de nuña, nuggets de pota, bebida instantánea de quinua y kiwicha, con mango y panela, filete de trucha congelada, cereal de quinua con trozos de aguaymanto y frambuesa, crema de maca con pisco, crema de pisco con guanábana, néctar de aguaymanto con chía, bebida de camu camu, entre otros.

El Director de ADEX, Rafael del Campo, comentó en la ceremonia de inauguración de la 24° edición del Feriadex, que este certamen contribuye con la internacionalización de la oferta peruana. “El trabajo del Instituto y Escuela de ADEX es fundamental en la formación de los futuros exportadores quienes saldrán a conquistar el mundo”, destacó.

A su turno, la directora del Instituto Superior de Comercio Exterior de ADEX, Adriana Huapaya, comentó que el Feriadex –que se realiza desde hace once años- es un evento académico-empresarial con un importante potencial. “La oferta de los alumnos del sexto ciclo se enfoca en el mercado internacional y los del cuarto ciclo al mercado local”, declaró.

Feriadex tiene el objetivo de fomentar la cultura exportadora en el Perú preparando al alumno antes de terminar la carrera. Asímismo, poner el valor el trabajo de los pequeños productores del interior del país, pues casi la totalidad de insumos utilizados provienen de las distintas regiones del país.

