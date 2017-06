Jefe de estado anuncia que empresas españolas invertirán más en Perú

Pedro Pablo Kuczynski aseguró que proyecto de aeropuerto de Chinchero irá de todas maneras.

Las empresas españolas que operan en el Perú incrementarán sus flujos de inversión en el país, anunció hoy el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en el marco de la Visita Oficial que realiza a dicha nación europea.

“Hemos hablado aquí de cómo va el Perú, cómo va España, queremos que España nos ayude siendo nuestra embajadora aquí en Europa y estamos hablando con varias empresas españolas que ya han invertido en el Perú y van a invertir más”, indicó.

El mandatario hizo este anuncio tras sostener una reunión de trabajo con el presidente de Gobierno de España, Mariano Rajoy; e inaugurar el foro “Perú del Futuro”, organizado por el Grupo PRISA, en Madrid.

Al referirse al proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en el Cusco, Kuczynski aseguró que dicho proyecto se ejecutará de todas maneras, a fin de mejorar la conectividad y promover el desarrollo en esa importante región del país.

“Chinchero se va a hacer, se tendrá que buscar una nueva fórmula para el aeropuerto, pero se va a construir la parte del movimiento de tierras muy rápidamente y luego se licitará la operación del aeropuerto”, expresó.

De otro lado, el jefe de Estado fue consultado sobre la difusión de un audio de una conversación entre el ministro de Economía, Alfredo Thorne; y el contralor general de la República, Edgar Alarcón.

“Ahí hay una grabación que es ilegal, me parece que no está bien pues grabar a un ministro sin decirle y, en cuanto a lo que dijo el ministro, bueno, yo no lo he oído, pero no me parece problemático”, respondió.

Kuczynski reiteró que el Gobierno nunca condicionó la entrega de recursos a la Contraloría a cambio de un informe a favor de la adenda sobre el contrato de Chinchero. “Nunca hemos dicho eso”, aseveró.

Por último, dijo que se encontrará una solución al impasse generado con Ecuador, por la construcción de un muro en la zona fronteriza con el Perú.

El jefe de Estado sostuvo hoy una reunión de trabajo con el presidente de Gobierno de España, Mariano Rajoy, en la que destacaron el alto nivel de las relaciones bilaterales y abordaron distintos temas de interés para ambas naciones.

La cita entre Kuczynski y Rajoy se llevó a cabo en el Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno español, en el marco de la Visita Oficial que realiza el mandatario peruano a dicho país europeo.

Posteriormente, Kuczynski inauguró el foro “El Perú del Futuro”, organizado por el Grupo Prisa. El evento contó con la participación de Antonio Caño, director de El País; Luis Cebrián, presidente de El País y Grupo Prisa, así como del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa; y del expresidente de Gobierno de España, Felipe Gonzales.

El mandatario asistió acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna; y Economía y Finanzas; Alfredo Thorne; así como por el embajador de Perú en España, José Antonio García Belaunde; y el asesor en Asuntos Internacionales, Roberto Rodríguez.

