Inversiones mineras alcanzaron los US$ 1.887 millones a mayo de 2022

Las inversiones mineras en el mes de mayo sumaron US$ 443 millones. A nivel de empresas mineras, Anglo American Quellaveco S.A. continúa en primer lugar con una participación de 27,5%, seguido de Compañía Minera Antamina S.A. (6,8%) y Minsur S.A. (6,4%).

Las tres mineras representan en conjunto el 40,7% de la inversión ejecutada a nivel nacional.

Asimismo, en mayo, a nivel de regiones, Moquegua mantiene su liderazgo con un aporte de US$ 580 millones, Ica con US$ 149 millones y Áncash con US$ 144 millones, informó el Ministerio de Energía y Minas.

Fuente: Alerta Económica